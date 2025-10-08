Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carolina España informa del contenido del plan de choque. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

La Junta prevé realizar todas las pruebas pendientes del cribado de cáncer de mama antes del 30 de noviembre

El SAS pone en marcha un plan de choque en el que invertirá 12 millones de euros y señala que el 90 por ciento de los 2.000 retrasos se concentra en Sevilla

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:14

El Gobierno andaluz quiere cerrar cuanto antes la crisis abierta por los fallos en el protocolo de cribado del cáncer de mama. Para el 30 ... de noviembre, en apenas siete semanas, todas las pruebas complementarias, pendientes de realizar a las mujeres cuyas primeras mamografías dieron resultados no concluyentes, tendrán que estar realizadas. "Se harán todas las pruebas que sean necesarias", adelantó la portavoz de la Junta, Carolina España.

