Condenados por robar a sus citas de 'Grindr' y retener a una de las víctimas en una casa de Mijas

En la era de las aplicaciones de citas, cada vez hay más historias de amor -aunque muchas sean fugaces- que comienzan con un 'match'. Esta ... no es una de ellas. Si acaso, es la del engaño y robo con violencia que sufrieron dos hombres tras concertar un encuentro a través de 'Grindr'. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a dos individuos y a una mujer después de que reconocieran su implicación en estos hechos.

De acuerdo con la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, los tres procesados actuaban con este 'modus operandi', movidos por su ánimo de obtener ilícito beneficio y puestos de común acuerdo. Así, el 17 de octubre de 2023 embaucaron a uno de los perjudicados a través de la cuenta que usaban con este fin en la citada red social.

Bajo el pretexto de mantener relaciones sexuales, facilitaron a su primera víctima la dirección de un domicilio de Mijas. Una vez que este acudió al mismo, la acusada cerró tras él la puerta con llave y lo atacó agarrándolo del pelo y del cuello. Seguidamente, otro de los procesados lo empujó contra el sofá y, junto al tercer investigado, le registraron los bolsillos. Se quedaron con 50 euros que llevaba encima.

La cosa no quedó ahí. Una vez que el perjudicado logró zafarse, la mujer lo persiguió con una batidora con ánimo de amedrentarlo. A pesar de la situación de desasosiego, no consta que el hombre sufriera lesiones por tales hechos, como recoge la resolución.

Solo tardaron tres horas en captar a una nueva víctima, con la que uno de los acusados concertó una cita a través de la aplicación para mantener relaciones sexuales. Esta vez, este mismo procesado fue quien echó la llave a la cerradura en cuanto el hombre entró al domicilio.

De acuerdo con la sentencia, ambos se sentaron en el sofá, donde el encausado le exigió en tono amenazante que le diera dinero. La víctima, al sentirse intimidada, buscó un billete que llevaba para entregárselo.

Acto seguido, el mismo investigado pronunció la palabra «jefe», tras lo que salió de una habitación contigua el otro procesado y un tercer individuo que no ha podido ser identificado. Entre los tres consiguieron inmovilizar al hombre, al que tuvieron durante unos 40 minutos retenido mientras les exigía que les diera más dinero e intentaban acceder a sus cuentas bancarias.

«Si no nos das más dinero te vamos a matar y te va a pasar algo muy malo», le advertían. Además del susto vivido, la víctima sufrió lesiones en un codo que tardaron 15 días en sanar, de los que cinco fueron impeditivos.

Los tres encausados reconocieron los hechos que les imputaba la Fiscalía, llegando a un acuerdo de conformidad que ha supuesto una rebaja de las penas solicitadas por la acusación. Finalmente, los dos procesados tendrán que cumplir cuatro años y un día de cárcel por dos delitos de robo con violencia e intimidación, siendo uno de ellos en concurso medial con un delito de detención ilegal.

De igual manera, han sido condenados a una multa de 300 euros por las lesiones al segundo perjudicado. En el caso de la procesada, se le ha impuesto la pena de dos años de prisión al haber participado solo en uno de los dos robos con violencia.