Condenados por robar a sus citas de 'Grindr' y retener a una de las víctimas en una casa de Mijas

La Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto cuatro años de cárcel para dos de los acusados, y dos años de prisión a una tercera procesada

Irene Quirante

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:41

En la era de las aplicaciones de citas, cada vez hay más historias de amor -aunque muchas sean fugaces- que comienzan con un 'match'. Esta ... no es una de ellas. Si acaso, es la del engaño y robo con violencia que sufrieron dos hombres tras concertar un encuentro a través de 'Grindr'. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a dos individuos y a una mujer después de que reconocieran su implicación en estos hechos.

