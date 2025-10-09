Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El artista posa con la escultura de Neptuno, antes de su fundición, en una foto de su perfil de Instagram.

Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

La Autoridad Portuaria inicia el proceso para la instalación de dos grandes esculturas cedidas por el artista Ginés Serrán en el acceso desde la plaza de la Marina

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:52

Comenta

La entrada al Puerto de Málaga desde la plaza de la Marina adoptará aires épicos con un Neptuno y una Venus gigantes custodiando el acceso ... de los visitantes. La Autoridad Portuaria abre el proceso para instalar ambas esculturas del artista Ginés Serrán sacando a concurso la ejecución de las bases que soportarán las piezas, de gran peso, así como su traslado e instalación. Junto a los personajes mitológicos, habrá otras dos esculturas de leones de menor tamaño completando el conjunto, titulado 'Las columnas del mar'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  9. 9 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga