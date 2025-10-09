Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

La entrada al Puerto de Málaga desde la plaza de la Marina adoptará aires épicos con un Neptuno y una Venus gigantes custodiando el acceso ... de los visitantes. La Autoridad Portuaria abre el proceso para instalar ambas esculturas del artista Ginés Serrán sacando a concurso la ejecución de las bases que soportarán las piezas, de gran peso, así como su traslado e instalación. Junto a los personajes mitológicos, habrá otras dos esculturas de leones de menor tamaño completando el conjunto, titulado 'Las columnas del mar'.

Las esculturas de Venus y Neptuno, cedida por el artista, «presentan dimensiones y pesos significativos, lo que requiere una cimentación especialmente diseñada para garantizar su estabilidad estructural frente a las cargas permanentes y acciones variables previstas, principalmente viento y sismo», señala el pliego de licitación.

El artista junto a su hijo, frente a Neptuno.

En cuanto a los leones, estos serán trasladados desde los acopios de la Autoridad Portuaria de Málaga para su instalación en la rotonda existente. La actuación, indica el anuncio, «se completará con la aplicación de un tratamiento de protección antigraffiti, impermeable y permanente, sobre el aplacado de mármol». La actuación cuenta con un presupuesto de 57.687,15 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El escultor ceutí lleva años trabajando en estas esculturas, que en el caso del Neptuno alcanza los 8 metros de altura y las dos toneladas de peso. El dios del mar lleva en el brazo derecho una red de pesca, fundida en bronce y 24 quilates de oro. «Es la primera vez en la Historia del Arte que se realiza una escultura en bronce con una red debido a la complejidad que representa», destacó una agencia de comunicación en nombre del artista cuando anunció su creación para el Puerto de Málaga.

Nacido en Ceuta, hijo de malagueño, Ginés Serrán-Pagán ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde se graduó en la Universidad de Nueva York. Ginés ha participado en más 250 exposiciones de arte (individuales y colectivas) alrededor del mundo, a lo largo de su trayectoria artística. Cuenta con 3.800 pinturas, esculturas y cerámicas; 2.600 en colecciones privadas, instituciones y museos.