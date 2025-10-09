Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga mantendrá el próximo verano el vuelo directo y diario con Nueva York

Seguirá operando desde principios de mayo hasta septiembre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:28

Málaga volverá a estar conectada con Nueva York con un vuelo directo y diario el verano de 2026. Un año en el que la aerolínea ... United Airlines mantendrá su operativa en el aeropuerto de la Costa del Sol desde el próximo mes de mayo hasta septiembre.

