Málaga mantendrá el próximo verano el vuelo directo y diario con Nueva York

Málaga volverá a estar conectada con Nueva York con un vuelo directo y diario el verano de 2026. Un año en el que la aerolínea ... United Airlines mantendrá su operativa en el aeropuerto de la Costa del Sol desde el próximo mes de mayo hasta septiembre.

Se trata de la cuarta temporada de United Airlines operando la ruta de Málaga al aeropuerto de Newark. En la que acaba de terminar el pasado 24 de septiembre, cabe recordar que comenzó el 2 de mayo y se mantuvo con un vuelo todos los días de la semana. El jefe de Ventas de esta compañía americana en España, Antonio de Toro, confirma que «en la Costa del Sol se mantendrán las operaciones sin cambios». En este sentido, es importante señalar que en la campaña que acaba de finalizar la compañía puso a la venta 51.000 asientos, una cifra que supone un 280% más de las que se ofrecieron en 2023 y la misma operativa de 2024. Estaes la única conexión que tiene el conjunto de Andalucía con Estados Unidos.

United Airlines anuncia una nueva conexión en España con Santiago de Compostela

La compañía ha operado este verano en España desde Málaga, Bilbao y Palma de Mallorca así como desde Barcelona y Madrid desde donde vuela todo el año. Ahora la gran novedad para 2026 se centra en su estreno en el aeropuerto de Santiago de Compostela con un Boeing 737-800 Max.

El sector turístico de la Costa sigue apostando porque la ruta aérea Málaga- Nueva York se mantenga activa todo el año y recuerdan que tras el éxito de su estreno en la Costa del Sol elevó de tres frecuencias semanales a un vuelo diario que mantendrá en 2026.

De Toro destaca la fortaleza de la demanda y recalca en una entrevista reciente a SUR que «Málaga es la puerta de Andalucía. La Costa del Sol abre las puertas a Granada, a Sevilla, a Córdoba y a las otras capitales andaluzas» y que el viajero norteamericano busca en estos destinos «no solamente toda la parte cultural, artística e histórica, por supuesto, sino que además se sale del típico perfil del pasajero europeo que busca un sol y playa. Málaga ofrece, ese sol y playa, pero también oferta náutica, cultural, gastronómica y campos de golf».