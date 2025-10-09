Detenido por el apuñalamiento en Barbarela en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón

La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor del grave apuñalamiento ocurrido en la barriada malagueña de Barbarela el pasado 6 de septiembre, que ... dejó a un joven de 28 años gravemente herido, tal y como avanzó SUR. Según han precisado fuentes policiales, la víctima continúa hospitalizada y, a consecuencia de las lesiones, ha perdido un riñón. El supuesto agresor, de 32 años, ha ingresado en prisión provisional tras decretarlo así la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche, sobre las 00.20 horas, cuando el perjudicado se encontraba en la terraza de un bar ubicado en la calle Alcalde Díaz Zafra, donde había ido a cenar con unos amigos. La investigación, asumida por el Grupo de Homicidios, apunta al carácter «gratuito» de la agresión.

De acuerdo con la reconstrucción policial, todo apunta a que el joven entró en contacto visual con un varón que iba descamisado y al que no conocía, quien se marchó del lugar. El mismo, momentos más tarde, regresó al local acompañado por el presunto autor material del apuñalamiento y, sin que mediara provocación alguna por parte de la víctima, lo golpeó en la cabeza con una bolsa en la que llevaba dos litronas de cerveza.

Un mes hospitalizado

Acto seguido, sacó una navaja que llevaba oculta y asestó al perjudicado dos puñaladas que atravesaron varios de sus órganos vitales, afectando las lesiones a los riñones, el hígado y el colon. El chico fue evacuado en estado muy grave a un hospital, donde permaneció dos semanas ingresado en la unidad de críticos. El joven, que ha perdido un riñón a consecuencia de la agresión, sigue hospitalizado más de un mes después del suceso.

Con la víctima crítica, los agentes de Homicidios comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido en el lugar de los hechos y a tomar declaración a los testigos. Finalmente, las pesquisas han dado resultados y han podido poner nombres y apellidos al autor, al que, tras establecer un dispositivo de búsqueda, han arrestado por un delito de tentativa de homicidio.