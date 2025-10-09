Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido por el apuñalamiento en Barbarela en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón

El sospechoso, de 32 años, atacó con una navaja y sin motivos aparentes al perjudicado, de 28 años, cuando se encontraba en la terraza de un bar

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:08

Comenta

La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor del grave apuñalamiento ocurrido en la barriada malagueña de Barbarela el pasado 6 de septiembre, que ... dejó a un joven de 28 años gravemente herido, tal y como avanzó SUR. Según han precisado fuentes policiales, la víctima continúa hospitalizada y, a consecuencia de las lesiones, ha perdido un riñón. El supuesto agresor, de 32 años, ha ingresado en prisión provisional tras decretarlo así la autoridad judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido por el apuñalamiento en Barbarela en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón

Detenido por el apuñalamiento en Barbarela en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón