Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga

La Policía Nacional investiga un nuevo apuñalamiento en Málaga, esta vez en la barriada de Barbarela. Sucedió la madrugada del sábado y la víctima, un ... hombre de 28 años, permanece en estado grave en la UCI del Hospital Clínico, según han precisado a SUR las fuentes consultadas. Todavía no se han producido detenciones.

Las primeras llamadas a los servicios de emergencias se produjeron sobre las 00.20 horas del 6 de septiembre. Según indicaron los testigos, se había producido una riña en la calle Alcalde Díaz Zafra en la que, al parecer, dos individuos se estaban enfrentando contra un tercer varón, quien había resultado herido.

De inmediato, los operarios del 112 movilizaron a la Policía Nacional y a la Policía Local, así como a los servicios sanitarios del 061. Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que el perjudicado presentaba heridas de arma blanca y los sanitarios lo evacuaron de urgencia al hospital, donde quedó ingresado en la unidad de críticos.

De acuerdo con las fuentes, la víctima fue intervenida y el sábado parecía que se encontraba estable, pero su evolución ha sido desfavorable y este martes todavía seguía en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los policías, al parecer, dieron varias batidas por la zona tras el suceso en busca de los autores, aunque sin éxito. Según los alertantes, vieron que ambos se habían dado a la fuga y tenían la sospecha de que habrían intentado esconderse en uno de los edificios de la barriada.

Hasta el momento, no consta que se hayan producido detenciones, aunque la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para dar con los supuestos responsables del apuñalamiento.

No es la única agresión que ha dejado víctimas ingresadas este fin de semana. Como avanzó este medio, un joven de 24 años fue evacuado al Hospital Costa del Sol de Marbella la madrugada del domingo tras sufrir cortes en el cuello en el transcurso de una trifulca con varios participantes en San Pedro Alcántara.

El presunto autor, de 35 años, fue detenido por la Policía Nacional por un delito de lesiones graves. Los hechos ocurrieron sobre la 1.30 horas en la Plaza de La Libertad de la localidad marbellí. Según informaron al 112, parecía que se estaba produciendo una pelea con varias personas implicadas, quienes llevarían botellas y vasos de cristal.

Hasta el lugar se movilizaron varias dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local, así como los servicios sanitarios del 061. Aunque había más de una persona con heridas, los efectivos se afanaron en trasladar con urgencia a un joven de 24 años que, al parecer, presentaba heridas en el cuello y estaba inconsciente.

Según habrían referido los testigos, el autor le había agredido con un vaso que previamente le rompió en la cabeza, tras lo que la víctima también recibió varias patadas. El chico fue hospitalizado de urgencia debido a las heridas inciso-contusas que presentaba en el cuello, aunque su evolución es favorable, según las fuentes.

Cabe recordar que hace solo unas semanas mataron a puñaladas a un joven de 21 años en el barrio malagueño de Capuchinos. Ocurrió a primera hora del 24 de agosto, después de que, presuntamente, la víctima y el supuesto autor tuvieran un encontronazo en la feria, donde se encontraron de fiesta. Al parecer, ambos se conocían y todo apunta a que mantenían rencillas previas.

La Policía Nacional arrestó al presunto autor material y al joven que le acompañaba en calidad de cómplice, ambos de 23 años. Los dos ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza el 26 de agosto. La causa será investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.