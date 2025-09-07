Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 35 años por su presunta implicación en un delito de lesiones graves

Irene Quirante

Irene Quirante

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:18

Lo encontraron inconsciente y con cortes en el cuello. Un joven de 24 años ha sido hospitalizado de urgencia esta madrugada tras resultar agredido en ... una reyerta en San Pedro Alcántara, según ha podido saber SUR. El presunto autor, de 35 años, ya ha sido detenido por la Policía Nacional por un delito de lesiones graves.

