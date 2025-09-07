Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
La Policía Nacional ha detenido a un varón de 35 años por su presunta implicación en un delito de lesiones graves
Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:18
Lo encontraron inconsciente y con cortes en el cuello. Un joven de 24 años ha sido hospitalizado de urgencia esta madrugada tras resultar agredido en ... una reyerta en San Pedro Alcántara, según ha podido saber SUR. El presunto autor, de 35 años, ya ha sido detenido por la Policía Nacional por un delito de lesiones graves.
Los hechos ocurrieron sobre la 1.30 horas en la Plaza de La Libertad de la localidad marbellí. Según informaron los alertantes al 112, parecía que se estaba produciendo una pelea con varias personas implicadas, quienes llevarían botellas y vasos de cristal.
Hasta el lugar se movilizaron varias dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local, así como los servicios sanitarios del 061. Aunque había más de una persona con heridas, los efectivos se afanaron en trasladar con urgencia a un joven de 24 años que, al parecer, presentaba heridas en el cuello y estaba inconsciente.
Según habrían referido los testigos, el autor le había agredido con un vaso que previamente le rompió en la cabeza, tras lo que siguió dándole patadas. El chico, que ha tenido que ser intervenido, permanece hospitalizado a causa de las heridas inciso contusas en el cuello, aunque su evolución es favorable, según las fuentes.
El presunto agresor, de 35 años, ya ha sido detenido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.