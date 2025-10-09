Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación de cómo será la 'fab' de IMEC en Málaga. IMEC

Curiosidades de la 'fab' de IMEC en Málaga: suelos de más de un metro de grosor, 230 pilotes antisísmicos y agua «ultrapura»

La nueva sala blanca se centrará en «aplicaciones de última generación como salud, ciencias de la vida, realidad aumentada y virtual y sensores de precisión, impulsadas por nuevos materiales y procesos innovadores», explica Karel van Gils, director de IMEC Spain

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:49

La 'fab' malagueña de IMEC (la primera fuera de Bélgica) no será una fábrica cualquiera. Si proyectar una planta de producción de cualquier tipo es ... una tarea ingenieril difícil, es difícil imaginar cuán complejo es el diseño de un centro donde lo que se elaboran son chips de tamaño nanométrico. Porque una mota de polvo o una mínima vibración puede arruinar el trabajo de semanas en una sala blanca. El director general de IMEC Spain, Karel van Gils, ha explicado hoy en Imec Technology Forum algunas curiosidades del proyecto. Por ejemplo, la excepcional robustez que deberá tener el edificio para minimizar el riesgo de vibración en una zona de actividad sísmica como es Málaga. «La sala blanca tendrá 2.000 metros cuadrados y tendrá una certificación ISO 6, e ISO 1 en algunas áreas. Eso implica una clase de vibración D, lo cual quiere decir que las vibraciones deberán ser inferiores a 6 micrones por segundo, para no interferir con los procesos que ejecutamos allí. Para eso es necesario que el suelo de la sala esté a unos 15 metros de altura y tenga un grosor de 1,25 metros de hormigón», ha detallado. El estudio del suelo que se hizo para determinar el diseño del edificio incluyó el vertido de agua en la parcela para determinar el nivel de vibración existente.

Te puede interesar

