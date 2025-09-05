IMEC acelera en Málaga: antes de final de año pedirá licencia de obras y se licitará la construcción de su centro de microchips

Es un camino largo y plagado de trámites el que tiene IMEC por delante hasta que pueda pulsar el botón de encendido de la que ... será su primera 'fab' (así se denominan en el mundo de la microelectrónica las fábricas de microchips) ubicada fuera de Bélgica. Pero hasta ahora los pasos se están dando con agilidad. Ya está completado el proyecto básico de diseño de este centro de I+D, que se ubicará en unos terrenos de Málaga TechPark cedidos al efecto por la Junta a la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica), que es la encargada de impulsar el proyecto constructivo (y de costearlo). La licencia de obras se prevé solicitar en octubre y a finales de año está previsto que se licite tanto el proyecto de ejecución como la construcción de las instalaciones. Así lo confirma a SUR el 'regional managing director' de IMEC Spain, Karel van Gils.

Así resume el calendario del proyecto Van Gils: «Acabamos de terminar el diseño conceptual de las instalaciones; lo que se denomina el '30% design'. Ahora es el momento de asegurarnos de obtener los permisos necesarios para iniciar la construcción. Estamos trabajando –y cuando hablo de nosotros no hablo de IMEC solamente sino de la SETT, que es la que gestiona todo el proceso– intensamente con el Ayuntamiento para conseguir la licencia de construcción. Queremos presentar la solicitud a finales de octubre. Y a mediados de diciembre, la SETT publicará la licitación para el diseño detallado y la construcción. Entonces las empresas interesadas en construir las instalaciones de IMEC en Málaga podrán presentar sus propuestas y la licitación debería adjudicarse a mediados de 2026, para que la construcción pueda comenzar a principios de 2027».

La previsión es que las obras duren aproximadamente dos años, lo que significa, según Van Gils, que «para finales de 2028 deberíamos poder empezar a instalar las herramientas y los equipos necesarios para el procesamiento de semiconductores en el edificio. Ése será un trabajo difícil: tenemos que instalar más de 60 máquinas, así que esta fase durará más de un año», apunta el máximo responsable de IMEC en España. Son máquinas carísimas: el equipamiento de la sala blanca está presupuestado en 120 millones de euros.

El año que está marcado en rojo en el calendario de este gran proyecto tecnológico-industrial es 2030. «A principios de ese año, si todo va como está previsto, comenzaremos las operaciones en nuestro centro de I+D malagueño», afirma Van Gils.

¿Qué va a ser este centro: una fábrica, un laboratorio...?

En este punto, el directivo de IMEC aclara una confusión que suele sobrevolar cuando se habla de su proyecto en Málaga. ¿Qué es exactamente lo que va a abrir en Málaga: una fábrica, un laboratorio de I+D, un centro de diseño...? «Podemos definirlo como centro de I+D porque su razón de ser es realizar investigación, desarrollo e innovación. Pero no será un centro de I+D cualquiera. IMEC tiene ya otros centros de I+D fuera de Bélgica: en Países Bajos, Alemania, Reino Unido y EE UU. Lo que diferencia al de Málaga es que será un centro con capacidad de fabricar microchips: una 'fab' de 300 milímetros. Y esto sí es la primera vez que lo hacemos fuera de Bélgica. Pero no vamos a producir obleas de forma masiva; vamos a producir conocimiento. Sí, tendremos unas instalaciones enormes, pero no las vamos a dedicar a producir en serie, sino a realizar experimentos con distintos materiales, capas y arquitecturas de chips», explica Van Gils. «Es la primera vez que habilitamos una 'fab' de 300 milímetros para realizar estos experimentos reales fuera de Bélgica. Y, además, es la primera 'fab' de 300 milímetros que se instala en España», insiste.

Paralelamente, IMEC ya ha iniciado la selección de personal para su laboratorio malagueño; de hecho, este verano contrató a su primer empleado en Málaga: un ingeniero de infraestructuras. La plantilla propia prevista es de entre 200 y 250 empleados, a las que se sumarán otro centenar de personas que no estarán en nómina de IMEC pero trabajarán en sus instalaciones: trabajadores de empresas proveedoras o investigadores de universidades y empresas colaboradoras. El calendario de incorporación de este personal será gradual: «Necesitaremos al menos 100 personas para dirigir la puesta en marcha de las instalaciones en 2030 y alcanzaremos los 200 empleados en 2032 ó 2033.

Traer IMEC a Málaga costará 615 millones de euros, de los que el Gobierno central pondrá 500 millones (incluyendo fondos europeos) y la Junta, la mayor parte restante. El Ayuntamiento, por su parte, ha aportado parte de los terrenos y está comprometido a facilitar la tramitación urbanística del proyecto. El centro de microelectrónica se ubicará en una parcela de algo más de 50.000 metros cuadrados y tendrá una superficie construida de 32.000 metros, de los que solamente 2.000 corresponden a la sala blanca, que es el corazón de la infraestructura, donde se ensamblan los chips. Y es que esta zona, relativamente pequeña, «necesita mucha infraestructura de apoyo alrededor», apunta Van Gils.