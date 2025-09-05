Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del centro de I+D que proyecta IMEC en Málaga TechPark. Imec

IMEC acelera en Málaga: antes de final de año pedirá licencia de obras y se licitará la construcción de su centro de microchips

El proyecto básico está ya terminado y el objetivo es empezar las obras a principios de 2027 para tener las instalaciones operativas en 2030

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:33

Es un camino largo y plagado de trámites el que tiene IMEC por delante hasta que pueda pulsar el botón de encendido de la que ... será su primera 'fab' (así se denominan en el mundo de la microelectrónica las fábricas de microchips) ubicada fuera de Bélgica. Pero hasta ahora los pasos se están dando con agilidad. Ya está completado el proyecto básico de diseño de este centro de I+D, que se ubicará en unos terrenos de Málaga TechPark cedidos al efecto por la Junta a la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica), que es la encargada de impulsar el proyecto constructivo (y de costearlo). La licencia de obras se prevé solicitar en octubre y a finales de año está previsto que se licite tanto el proyecto de ejecución como la construcción de las instalaciones. Así lo confirma a SUR el 'regional managing director' de IMEC Spain, Karel van Gils.

