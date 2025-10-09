Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la mesa mientras expone Antonio Ocaña. MIGUE FERNÁNDEZ

La autonomía en caso de gran apagón del tercer hospital de Málaga y otros datos que no conocías

Expertos y políticos prevén que la gran Ciudad Sanitaria de Málaga esté en obras en los primeros meses de 2026

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:17

El tercer hospital de Málaga estará en obras en los primeros meses de 2026. Esta es la previsión del delegado territorial de Salud y Consumo, ... Carlos Bautista, un vaticinio que ha verbalizado en la inauguración del cuadragésimo segundo Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, que se celebra estos días en el Palacio de Ferias de la capital. Acto seguido, se ha celebrado una mesa conformada por los representantes de las empresas que participaron en el diseño arquitectónico del complejo, los suministros e instalaciones o el urbanismo, unas intervenciones en la que los expertos han desgranado todo un rosario de curiosidades aparejadas a la nueva infraestructura. La mesa ha sido moderada por el periodista experto en sanidad Ángel Escalera.

