La autonomía en caso de gran apagón del tercer hospital de Málaga y otros datos que no conocías

El tercer hospital de Málaga estará en obras en los primeros meses de 2026. Esta es la previsión del delegado territorial de Salud y Consumo, ... Carlos Bautista, un vaticinio que ha verbalizado en la inauguración del cuadragésimo segundo Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, que se celebra estos días en el Palacio de Ferias de la capital. Acto seguido, se ha celebrado una mesa conformada por los representantes de las empresas que participaron en el diseño arquitectónico del complejo, los suministros e instalaciones o el urbanismo, unas intervenciones en la que los expertos han desgranado todo un rosario de curiosidades aparejadas a la nueva infraestructura. La mesa ha sido moderada por el periodista experto en sanidad Ángel Escalera.

Recuerden que la Junta prevé que el hospital esté listo en 2032 y contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y un espacio para la docencia y la investigación, así como 1.700 plazas de parking divididas entre un edificio de nueva construcción y los sótanos del edificio hospitalario. El periodo de ejecución será de 75 meses y la inversión prevista supera los 607 millones de euros. Se levantará en los terrenos del Hospital Civil, enclave hasta el que ya se prolonga la línea 2 del Metro. Ahora mismo, La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascón Huarle Laín SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez Sando (SANDO) y Vialterra Infraestructuras SA toma la delantera a los otros dos consorcios en el concurso de adjudicación de las obras, ya que no sólo ha logrado la puntuación más alta de las tres UTE presentadas en el apartado de 'criterios evaluables de forma no automática', 43,42, sino que además la apertura del sobre económico ha permitido constatar a los técnicos que su propuesta de inversión es la más baja, 449,05 millones de euros sin incluir el IVA.

Así, por ejemplo, el responsable Instalaciones y Edificación de Sener, Constantino Gago Fernández, ha explicado que su empresa trabajó desde principio en los planos verticales y horizontales del edificio con el fin de buscar espacios para las instalaciones y conectarlas, estando todas conectadas a un anillo, lo que da «una flexibilidad brutal» para el futuro. Así, en cuanto a la red eléctrica, el complejo (con un edificio principal y otro de aparcamientos), ubicado en los aparcamientos del Hospital Civil, es abastecido por dos subestaciones. «Si fallan, se puede alimentar con los grupos electrónicos, llegando a las 27 horas de abastecimiento. Tras el apagón, está ajustado», ha indicado.

Uso de la aerotermia

Además, ha dicho que el edificio usa la aerotermia (es un sistema de climatización que extrae energía térmica del aire exterior y la lleva dentro para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, siempre de forma sostenible). «Toda la producción, los 12 MW de frío y los 8 de calor, está producida por aerotermia, aprovechamos muy bien las condiciones climatológicas de Málaga», ha precisado, además de indicar que se evita el consumo de combustibles fósiles para la climatización, «es libre de CO2». «Recuperando el calor de la refrigeración podemos conseguir el calor para el hospital de mayo a octubre sin gasto energético», ha agregado.

Ha destacado que muchos de los componentes del nuevo edificio han sido fabricados ya en planta, lo que se denomina industrialización, y se montarán tras ser trasladados al edificio, y ha destacado que existen cuatro cubiertas con placas fotovoltaicas que permitirán producir energía para cubrir el 12% de las necesidades climáticas.

Antonio Ocaña es socio de Aidhos y participó en el diseño arquitectónico del edificio junto al estudio de Carlos Lamela. «Estamos a pocos meses de que pueda comenzar la obra», ha declarado, tras indicar que la parcela, de 53.000 metros cuadrados, ha planteado un gran reto, aunque genera un polo hospitalario junto al Materno y el Civil. El edificio hospitalario posee cuatro torres que emergen de un basamento de cinco niveles que da toda la vuelta al edificio. Las torres se destinan a la hospitalización y a los cuidados clínicos.

«Desde el punto de vista de la humanización, hemos generado dos bandas de circulación, una pública y otra interna que dividen el edificio en tres franjas horizontales. Esto se potencia con un gran vestíbulo de tres niveles», ha añadido, para recordar que la obra se hace en dos fases, una primera que verá cómo se levanta el edificio independiente de aparcamientos y luego una segunda en la que se edifica la infraestructura, llegando a los seis años de obra.

El complejo estará abastecido por dos subestaciones

Asimismo, el nuevo hospital poseerá 815 camas en habitaciones individuales, que podrán ser desdobladas, duplicando así la capacidad para ingresar pacientes. En total, el edificio cuenta con 15 plantas, siendo la superior la once, ya que hay cuatro en el subsuelo, acogiendo algunas de ellas más aparcamientos. Hay más 60.000 metros cuadrados de áreas técnicas y 27 unidades de hospitalización, además de destacar que muchos elementos ya fabricados se van a instalar en las áreas de hospitalización, las habitaciones y las consultas externas. «Los elementos se repiten mucho, se fabrican fuera del hospital y se montan», ha añadido, en referencia a la industrialización de los componentes, lo que aporta calidad y facilita el montaje de la infraestructura. El edificio de aparcamientos, además, tendrá locales comerciales.

Pablo Alba Ripoll es responsable del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de ARCS Estudios y Servicios Técnicos y en su intervención ha destacado que un edificio de estas características ha de ser accesible. «Se genera un bulevar entre el Civil y el nuevo edificio, para que el hospital fuera permeable y no un obstáculo para la ciudad, puedes pasar por la gran plaza», ha indicado, generando así nuevos ejes, ya que será «el eje vertebrador norte-sur, además de existir pasarelas que conecten el complejo con el Materno y el Civil. La plaza contará con grandes aceras y zonas ajardinadas (20.000 metros cuadrados) que »quiere relacionarse con la ciudad.

El médico intensivista y experto en gestión sanitaria Antonio Pérez Rielo ha explicado cómo supo implicar a más de 400 personas en total en grupos de trabajo, incluyendo a profesionales y ciudadanos, para presentar una propuesta de plan funcional al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Es más, ha indicado que si el viejo edificio de Carlos Haya no se usa no se puede hablar de incremento de camas.