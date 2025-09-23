Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del martes, 23 de septiembre de 2025

SUR

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:35

Resumen de las principales noticias de hoy en SUR.es.

El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar

El rector denuncia que la UMA recibe 678 euros menos por alumno que la media andaluza: «Es injusto e insostenible»

Los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Málaga ya advirtieron en febrero de problemas con las pulseras antimaltrato

Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Las hermanas de García Caparrós confían en saber la verdad sobre quién le disparó: «Lo taparon»

«San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»

'Stranger Things' y 'Breaking Bad' irrumpen a última hora en San Diego Comic-Con Málaga

En el sótano de Google en Málaga: Bernardo Quintero y un equipo de veinteañeros 'cocinan' el ChatGPT de la ciberseguridad

Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal

El Puerto de Málaga da vía libre al proyecto de oficinas en el Muelle Heredia

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  7. 7 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10

    El puerto de Málaga impulsa una nueva línea marítima directa con Marruecos

