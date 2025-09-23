Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los orgullosos miembros de Málaga Basement Team, con Bernardo Quintero en el centro. Marilú Báez
Exclusiva SUR

En el sótano de Google en Málaga: Bernardo Quintero y un equipo de veinteañeros 'cocinan' el ChatGPT de la ciberseguridad

El fundador de VirusTotal deja las tareas directivas y vuelve a emprender, desde dentro de la multinacional, con Omnia: una plataforma de IA aplicada a la ciberseguridad que sirve tanto para expertos como para ciudadanos

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

Nos recibe en el 'hall' de Google Málaga con cara de cansado. «No he dormido mucho... Es que ayer me quedé hasta la una de ... la mañana trabajando». ¿Algún ciberataque gordo del que no nos hayamos enterado? «No, estaba liado con mis cosas y se me van las horas», dice como disculpándose. Tampoco se ha ido de vacaciones este verano. Bernardo Quintero se siente «como un niño chico» de nuevo: vuelve a cacharrear, a experimentar, a crear y romper cosas... a emprender. No se ha ido de Google: lo está haciendo desde dentro. A finales de mayo anunció que dejaba la gestión de equipos para volver «al origen, a lo que me apasiona, a lo que me hace feliz»: o sea, la innovación. Una decisión que sorprendió dentro y fuera de la empresa, pero que para el ingeniero veleño tiene todo el sentido. «Me vuelvo a la cueva, al sótano… a ese sitio donde se cocinan las ideas», afirmó entonces.

