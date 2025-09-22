Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Barberá posa ante el Palacio de Ferias de Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

Javier Barberá, director ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga

«San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes que era nuestro objetivo de 2027»

El máximo responsable de la gran cita de la cultura pop del 25 al 28 de septiembre adelanta que la idea del proximo año es «un evento de ciudad, vertebrado en Málaga»

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:49

San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM) está a punto de caramelo. Los equipos de montaje trabajan tanto dentro como fuera del Palacio de Ferias y ... Congresos de Málaga (Fycma) para preparar el espacio. Quedan menos de 48 horas para que todo comience. Grandes arcos dan la bienvenida al visitante. Bajo uno de ellos en el que se lee 'Welcome Cosplayers' nos recibe Javier Barberá, director ejecutivo del encuentro que, junto a su equipo, trabaja en los últimos detalles de la cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  5. 5

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  6. 6 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  9. 9 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes que era nuestro objetivo de 2027»

«San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes que era nuestro objetivo de 2027»