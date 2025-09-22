Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ashley Eckstein, estrella de 'Star Wars', estará en la cita de Málaga. SUR.ARCHIVO

75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?

Desde Ashley Eckstein a Brian Austin Green, pasando por Dafne Keen o Taz Skylar ponen precio a su encuentro con los fans

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:41

Los más mitómanos de la San Diego Cómic-Con de Málaga (SDCCM), van a tener que preparar la cartera si quieren conseguir una foto o ... autógrafo de las estrellas de más relumbrón que visitarán este encuentro del 25 al 28 de septiembre. Además de los 50 euros que cuesta la entrada diaria para el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), quien quiera conocer de cerca a sus ídolos del cine y la televisión deberá pagar su entrada aparte. Concretamente, 75 euros (IVA aparte) por una fotografía o 55 euros (también IVA aparte) por autógrafo.

