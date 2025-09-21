El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse La convención arranca este jueves en el Palacio de Ferias con una previsión de 100.000 asistentes y la visita estelar de Arnold Schwarzenegger, Jim Lee, C.B. Cebulski, Dafne Keen y JA Bayona

Paco Griñán Málaga Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

El gran circo de San Diego Comic-Con Málaga ya está en marcha. A apenas cuatro jornadas de su inauguración oficial, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se transforma para acoger el macroevento a partir del próximo jueves. Se espera que unas 100.000 personas pasen durante los cuatro días de la convención por esa ciudad del cómic, las series, el cine, los videojuegos y la animación que hará las delicias de aficionados y frikis de todos los colores. Aunque las plazas con reserva están agotadas para la mayor parte de las presentaciones y paneles, la organización ha dejado para cada cita –incluidas la inauguración y la aparición estelar de Arnold Schwarzenegger– parte del aforo libre para que los asistentes que se han quedado sin asiento puedan acceder por estricto orden de llegada. Para organizar ese multiverso de actividades de la comic-con, aquí va un repaso a las propuestas imprescindibles y los grandes invitados:

Jueves 25, 13 horas Gaming Plaza Cómo triunfar con un videojuego

Los amantes de los videojuegos podrán abrir boca en la comic-con con Gonzo Suárez, imprescindible creador de la saga 'Commandos', e Isabel Tallos , de 'Warhammer 40,000: Warpforge', que desvelarán los secretos que hacen que un título enganche, sea adictivo y triunfe. Una conversación con dos creadores que han dejado huella en la industria 'gamer' y que analizarán cómo ha evolucionado la forma de jugar y de imaginar mundos.

Jueves 25, 13,30 horas Auditorio 3 Malagueños en 'Juego de Tronos' y 'Walking Dead'

La mesa de industria audiovisual andaluza reúne a profesionales en grandes franquicias, como los malagueños Kico Aráez, que ha participado en las localizaciones de 'Juego de Tronos', 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'Warrior Nun', 'Wonder Woman' y 'Venom 3', y María Cabello, productora del 'service' de 'Kaos', 'Uncharted' y 'Spider Man: Far from Home'; junto al ganador del Goya Yousaf Bokhari ('The Crown' y 'Hanna') y la productora Laura Oliva ('Lucky Luke' y 'Mortadelo y Filemón'). Descubrirán cómo elegir enclaves, coordinarse con arte y VFX, y otras anécdotas y claves de los rodajes que hacen de Andalucía un destino de fantasía.

Jueves 25, 16,30 horas Auditorio 1 Las voces jedi en 'Star Wars'

Los frikis del universo extendido de 'La guerra de las galaxias' están entusiasmados con la presencia de Ashley Eckstein, la voz de Ahsoka Tano en 'Star Wars: The Clone Wars', 'Star Wars: Rebels' y 'Star Wars: Las crónicas Jedi', que estará en Málaga acompañada de Carla Torres Danés, la voz en español del personaje en las tres series. Ambas hablarán sobre su experiencia dando vida a la jedi en su último proyecto, 'Lego Star Wars: Reconstruye la Galaxia: Piezas del Pasado', que acaba de llegar a Disney+.

Jueves 25, 19,30 horas Hall M Ceremonia de inauguración con Lobezna

Dafne Keen, en su papel en 'Deadpool y Lobezno'. SUR

Aunque las actividades en la comic-con comenzarán desde por la mañana, el jueves por la tarde llegará el momento de la gran inauguración del evento en el que se esperan sorpresas. Una de ellas ya se ha revelado con sus presentadores, dos actores internacionales de origen español: la madrileña Dafne Keen, la heredera de Lobezno y protagonista de 'Logan', y el canario Taz Skylar, uno de los personajes principales de la adaptación de Netflix del manga 'One Piece'. El acto se celebrará en el Hall M, el principal espacio de la convención con capacidad para 3.000 personas.

Viernes 26, 12 horas Village Brian Austin Green, de mito de 'Sensación de vivir' a monstruo

El actor Brian Austin Green, ídolo y guaperas de la mítica serie 'Sensación de vivir', estará presente en la comic-con con el estreno del teaser de 'Abominable', la nueva película de Iván Mulero. Esta 'monster movie' gira en torno a una criatura desconocida que aparece en los Pirineos causando extrañas desapariciones. Tras la proyección, ambos conversarán sobre el filme y Green repasará momentos destacados de su carrera en cine y televisión.

Viernes 26, 12 horas Auditorio 2 John Gaeta, ganador del Oscar y impulsor de los VFX

John Gaeta, ganador del Oscar por 'Matrix', redefinió los efectos visuales y la narrativa inmersiva con su trabajo en esta popular saga protagonizada por Keanu Reeves. En esta charla compartirá su visión sobre el presente y futuro del VFX aplicado a la pantalla, y cómo la creatividad y la tecnología transforman tanto el cine como los videojuegos.

Viernes 26, 15 horas Hall M La incógnita del multiverso de Spider-Man

En San Diego Comic-Con Málaga se dan casos curiosos como el de charlas y paneles que han despertado tal expectación que la reserva de entradas se ha agotado pese a no tener anunciado ponente alguno. Es el caso del panel 'El multiverso de Spider-Man', que deja claro el poder del hombre araña. Este encuentro se celebra en el Hall M, el principal espacio del evento, por lo que se esperan invitados con peso. La organización ha dejado libre asientos que se completarán la misma jornada por orden de llegada.

Viernes 26, 18 horas Hall M 'Tron: Ares', un clásico con Jared Leto

Una de las primicias de esta primera edición es el encuentro en exclusiva con el equipo de la película 'Tron: Ares', la tercera entrega de esta saga basada en el clásico de Disney de los años 80 protagonizado por Jeff Bridges. En esta ocasión, Jared Leto ('Escuadrón suicida') es el que se pone el casco y se sube a la futurista moto de esta trama que narra la historia de Ares, un sofisticado programa que es enviado desde el mundo digital al real en una misión que supone el primer contacto de la humanidad con seres surgidos de la inteligencia artificial.

Viernes 26, 20 horas Workshop 3 El superhéroe de barrio que nació en Málaga

Para cerrar la jornada, el dibujante malagueño y Vicerrector adjunto de Cultura en la Universidad de Málaga, Pepo Pérez, tomará la palabra en una masterclass en la que descubrirá las interioridades de 'El vecino', el cómic creado junto al guionista Santiago García que reinventa el mito del superhéroe desde lo cotidiano. Un mirada rebosante de humor y reflexión que ha sido adaptada a la pantalla por Netflix.

Sábado 27, 11,30 horas Auditorio 1 Los secretos de los cómics de Marvel

Chester Bror Cebulski, editor jefe de la compañía Marvel y guionista de cómic. Marieta

El turno de una de las editoriales más influyentes del mundo, Marvel, aumentado por las adaptaciones en cine y series, llegará el sábado con la presencia estelar de C.B. Cebulski, editor jefe de la compañía de cómics, que hablará del secreto de un universo cuyo legado sigue aumentando. Los dibujantes e ilustradores Elena Casagrande, Peach Momoko, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio acompañarán al 'boss' en este panel en el que descubrirán los retos y formas de reinventar personajes icónicos.

Sábado 27, 13 horas Auditorio 3 Superhéroes al manga con Peach Momoko

Marvel se ha echado en los brazos de la dibujante de manga Peach Momoko para que revise desde la estética y la cultura japonesa sus 'superpersonajes'. En esta masterclass, la reconocida artista nipona compartirá en directo su proceso creativo, además de narrar el innovador 'tuneo' al que somete los clásicos de una de las compañías mas poderosas del mundo del cómic.

Sábado 27, 15,30 horas Auditorio 2 Estreno y encuentro con las Tortugas Ninja

Entre las ofertas para todos los públicos, Nickelodeon presenta en exclusiva los dos primeros episodios de la temporada 2 de la serie 'Historias de las Tortugas Ninja', que se estrenará en el canal en noviembre. Tras la proyección, Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo vivirán un encuentro con los fans que quieran saludarlos y hacerse una foto con ellos.

Sábado 27, 20 horas Hall M Las series de AMC: 'Talamasca: La orden secreta' y 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

La jornada sabatina será el momento de la cadena norteamericana AMC con sus grandes franquicias para esta temporada. Por un lado, 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la tercera temporada de esta popular ficción que llega a la comic-con con sus muertos vivientes y sus dos grandes estrellas, Norman Reedus y Melissa McBride, a los que se unen también los españoles Óscar Jaenada y Eduardo Noriega, ya que la trama se desarrolla en nuestro país. Por otro, también se presentará 'Talamasca: la orden secreta', la nueva serie basada en el universo vampírico de los 'best sellers' de Anne Rice y que será defendida por su protagonista, Nicholas Denton ('Glitch').

Domingo 28, 11 horas Hall M Con todos ustedes: Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, gran estrella de la primera comic-con malagueña. José Usoz

La jornada de clausura comenzará con uno de los momentos más esperados de San Diego Comic-Con Málaga con la presencia del padrino e invitado estelar de esta edición inaugural: Arnold Schwarzenegger. El título de su charla hace referencia a una de sus grandes películas, 'Total Recall' ('Desafío total'), y ese será el argumento principal de este encuentro con la estrella de origen austríaco cuyo desafío total fue convertirse en uno de los iconos de la cultura norteamericana pese a su origen europeo. Habrá asientos libres para los que no pudieron reservar, aunque la demanda será alta.

Domingo 28, 12 horas Workshop 4 Ibáñez que estás en los cielos

La primera edición de la comic-con no podía pasar sin homenajear al más mítico de los autores españoles, Francisco Ibáñez, creador de 'Mortadelo y Filemón' y tantos personajes de los tebeos. La masterclass en su memoria estará presidida por su propia hija, Núria Ibáñez, y el periodista Jordi Canyissà, que ofrecerán una charla inmersiva para sumergirse en el universo del dibujante con gafas de realidad aumentada.

Domingo 28, 16 horas Auditorio 1 Jim Lee, el jefe de Superman y Batman

El primer invitado especial anunciado por SDCCM fue el legendario artista y editor de DC, Jim Lee, que también tendrá voz y voto en la jornada final de esta edición inaugural de la convención en Málaga. El jefe de la editorial de Superman y Batman, figura clave del cómic moderno, ofrecerá una sesión exclusiva de dibujo en vivo, donde dará vida a personajes icónicos mientras responde las preguntas del público.

Domingo 28, 18 horas Hall M JA Bayona, un cineasta español en Hollywood

El encargado de echar el cierre del evento a lo grande será uno de los directores españoles que se abierto hueco en Hollywood, JA Bayona, que ha trabajado con Spielberg en 'Jurassic World: el reino caído' y fue la figura clave en la serie 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' (Amazon Prime Video). De estas producciones o del éxito de 'La sociedad de la nieve' podrá hablar el cineasta, que está dirigiendo ahora un proyecto muy personal, el documental 'Quién soñó a quién', en el que reconstruye la historia de su padre, Juan Antonio García, quien emigró a Cataluña en busca de un futuro a modo de exilio tras la Guerra Civil.

Comenta Reporta un error