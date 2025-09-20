Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas

La cuenta atrás para San Diego Comic-Con Málaga ya ha empezado. Y hay muchas ganas de sumergirse en el universo friki en el que ... se transformará el Palacio de Ferias. Los puntos de recogida de entradas registraron colas desde esta mañana, en la primera jornada habilitada para hacerse con la pulsera que abre la puerta de la ciudad del cómic y la cultura popular. Un proceso ágil, sin largas esperas, que refleja no obstante la expectación por lo que se vivirá del 25 al 28 de septiembre.

Los superhéroes reciben ya a los turistas y a los malagueños que se preparan para el macroevento. Un enorme Capitán América anuncia el punto habilitado para la retirada de las acreditaciones en Vialia. Jóvenes, padres y niños guardan su turno en la estación María Zambrano con un flujo constante de nuevas llegadas al expositor instalado por la comic-con. Estará allí hasta el 27 de septiembre, de 10.00 a 22.00 horas.

Ampliar Migue Fernández

Pero hay otros tres lugares donde se puede obtener el pase con el código QR recibido por la compra de las entradas. Este sábado también se pueden recoger en la oficina principal de Correos (Explanada de la Estación, s/n), de 10.00 a 19.00 horas. Mañana se repite horario, y desde el lunes 22 al viernes 26 se amplía la franja de 9.00 a 19.30 horas.

A los que vienen en avión se les recomienda retirar la pulsera desde el propio aeropuerto, donde habrá un stand del 23 al 27 de septiembre, de 10.00 a 19.00 h. Y los malagueños podrán acercarse también al centro de la ciudad, a la tienda Consentino City, en la plaza del Teatro 2, para obtener su pase, del 22 al 26 de septiembre, de 10.00 a 19.00 horas.