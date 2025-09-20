Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migue Fernández

Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas

Esculturas de superhéroes reciben a los visitantes y anuncian los puntos habilitados para retirar el pase a la ciudad del cómic y la cultura popular

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:12

La cuenta atrás para San Diego Comic-Con Málaga ya ha empezado. Y hay muchas ganas de sumergirse en el universo friki en el que ... se transformará el Palacio de Ferias. Los puntos de recogida de entradas registraron colas desde esta mañana, en la primera jornada habilitada para hacerse con la pulsera que abre la puerta de la ciudad del cómic y la cultura popular. Un proceso ágil, sin largas esperas, que refleja no obstante la expectación por lo que se vivirá del 25 al 28 de septiembre.

