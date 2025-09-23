Las hermanas de García Caparrós confían en saber la verdad sobre quién le disparó: «Lo taparon»

La muerte de Manuel José García Caparrós, el malagueño de 18 años fallecido a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada en la ... zona de la Alameda de Colón de la capital durante la multitudinaria manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza sigue siendo a día de hoy una incógnita. Hasta ahora, el acceso a los información sobre este episodio ha sido parcial ya que había partes que aparecían con tachaduras. Era una demanda histórica tanto de la familia como de varios partidos políticos acceder a toda la información clasificada para tratar de saber quién estuvo detrás del asesinato de García Caparrós.

La respuesta a estas dudas cada vez está más cerca. El Congreso de los Diputados va a aprobar este martes una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas con la que se facilitará el acceso a la documentación íntegra que existe en el Congreso sobre el asesinato del malagueño. Por tanto se permitirá consultar todos los documentos que haya en las Cortes sobre este caso y acceder a la parte de la información que a día de hoy es reservada, como las partes tachadas. Sus hermanas confían en saber la verdad sobre quién disparó a su hermano. Al respecto, consideran que «muchísima gente lo vio todo» y sin embargo, al autor creen que «lo taparon».

«Es la noticia que tanto hemos esperado, después de 48 años, que se sepa quién fue con nombres y apellidos y cerrar este capítulo que nos pesa tanto» Loli García Caparrós

En este sentido se ha pronunciado una de sus hermanas, Loli García Caparrós, durante una conversación con Europa Press en este martes, 23 de septiembre, cuando está previsto que la Mesa del Congreso de los Diputados apruebe una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas que dará acceso a la documentación que existe en la propia cámara baja sobre este asunto de la denominada Comisión de Encuesta.

Loli García Caparrós ha dicho sobre este particular: «Es la noticia que tanto hemos esperado, después de 48 años, que se sepa la verdad, quién fue con nombres y apellidos -quien disparó a su hermano-, qué fue ya lo que pasó y ya cerrar este capítulo que nos pesa tanto».

«Ya es demasiado lo que llevamos luchando para que se sepa y para que haya justicia y para que sepan los andaluces que fue lo que pasó en una manifestación pacífica. Ya es hora de que se sepa la verdad», ha expresado Loli García Caparrós.

También ha tenido palabras de agradecimiento para las personas particulares, movimientos, asociaciones y partidos que han apoyado a la familia durante este tiempo en el que han reclamado saber la verdad: «El partido IU siempre ha estado con nosotros, nos han apoyado en todo, Comisiones Obreras también ha sido el sindicato por la lucha de Manuel, porque él era un afiliado de sindicato y sin ellos no podíamos haber hecho tanto». Agradecimiento que también ha extendido al partido Sumar.

Investigación

Preguntada por qué espera ella y sus hermanas sobre la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta, ha dicho: «Queremos saber qué se escribió en esas comisiones, de qué manera hicieron esa investigación, por qué se cerró ese caso tan pronto y se dio carpetazo sin investigar más».

Y, en este punto añade: «¿Qué fue lo que se habló en esas comisiones? Porque ellos tendrían que tener testigos, habría que ir a testificar porque habría muchísima gente que vio todo. ¿Y por qué no salió el que le disparó?». La propia Loli García se contesta a sí misma al afirmar: «Porque lo taparon. Y eso es lo que queremos saber, todas esas cosas».

Loli García Caparrós también asegura que hubo «una ocultación totalmente» de lo que se supo en aquella comisión, y en este marco, evoca el recuero de sus padres que fallecieron sin saber quién mató a su hermano: «Perdimos mucho, perdimos a nuestros padres al poco tiempo de esperar, de luchar...», concluye