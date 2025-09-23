Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las hermanas de García Caparrós confían en saber la verdad sobre quién le disparó: «Lo taparon»

El Congreso aprobará este martes el acceso a los documentos sobre el asesinato del joven malagueño

EP

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:33

La muerte de Manuel José García Caparrós, el malagueño de 18 años fallecido a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada en la ... zona de la Alameda de Colón de la capital durante la multitudinaria manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza sigue siendo a día de hoy una incógnita. Hasta ahora, el acceso a los información sobre este episodio ha sido parcial ya que había partes que aparecían con tachaduras. Era una demanda histórica tanto de la familia como de varios partidos políticos acceder a toda la información clasificada para tratar de saber quién estuvo detrás del asesinato de García Caparrós.

