Teo López, de pie entre el consejero de Universidad y el rector de la Universidad de Sevilla.

Teo López, de pie entre el consejero de Universidad y el rector de la Universidad de Sevilla. Marilú Báez

El rector denuncia que la UMA recibe 678 euros menos por alumno que la media andaluza: «Es injusto e insostenible»

La infrafinanciación protagoniza el acto de apertura del curso, precedido de una protesta de profesores y estudiantes contra los recortes y el genocidio en Gaza

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:46

Los pitos de la protesta organizada por la plataforma UMA x la pública en el hall de la facultad de Derecho se escuchaban alto y ... claro dentro del aula magna cuando la secretaria general, Elsa Álvarez, abrió la solemne ceremonia de apertura del curso universitario 2025-26. Dejaron de oírse poco después al disolverse la concentración, pero la difícil situación financiera de la universidad iba a seguir muy presente en este solemne acto, que ha reunido este mediodía a los principales cargos públicos y de la sociedad civil malagueña. El propio rector, Teo López, reconocía en su discurso que comparte la «preocupación y muchas de las reivindicaciones» de los manifestantes. «Uno de los principales retos estructurales a los que nos enfrentamos es el preocupante desequilibrio en la financiación que recibimos por estudiante, tanto en Andalucía como en el conjunto del sistema universitario español», afirmaba.

