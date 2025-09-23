El rector denuncia que la UMA recibe 678 euros menos por alumno que la media andaluza: «Es injusto e insostenible»

Los pitos de la protesta organizada por la plataforma UMA x la pública en el hall de la facultad de Derecho se escuchaban alto y ... claro dentro del aula magna cuando la secretaria general, Elsa Álvarez, abrió la solemne ceremonia de apertura del curso universitario 2025-26. Dejaron de oírse poco después al disolverse la concentración, pero la difícil situación financiera de la universidad iba a seguir muy presente en este solemne acto, que ha reunido este mediodía a los principales cargos públicos y de la sociedad civil malagueña. El propio rector, Teo López, reconocía en su discurso que comparte la «preocupación y muchas de las reivindicaciones» de los manifestantes. «Uno de los principales retos estructurales a los que nos enfrentamos es el preocupante desequilibrio en la financiación que recibimos por estudiante, tanto en Andalucía como en el conjunto del sistema universitario español», afirmaba.

López aportó, en presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos, datos que demuestran esta infrafinanciación de la UMA: «Recibimos 4.572 euros menos por estudiante que la universidad pública mejor financiada del país, lo que nos sitúa en el puesto 45 de 48 a nivel nacional. Y si miramos al ámbito andaluz, nuestra financiación está 678 euros por debajo de la media, siendo la segunda peor financiada de la comunidad». Y añadió: «La Universidad de Málaga cuenta con cerca de 40.000 estudiantes, lo que nos convierte en la tercera universidad de Andalucía. Sin embargo, ocupamos la penúltima posición en financiación por estudiante dentro del sistema andaluz. Esta desproporción presupuestaria no es solo injusta: es insostenible».

Marilú Báez

Esta infrafinanciación, explicó el rector, se traduce «en menos recursos para la docencia, la investigación y las infraestructuras que nuestros estudiantes, profesorado y personal merecen». Dirigiéndose directamente al consejero, el rector destacó el «compromiso» que está demostrando la institución en el cumplimiento del plan de ajuste que lleva aparejado el préstamo-rescate que le concedió la Consejería de Hacienda ante su crítica situación económica. «Hoy no le pido sólo ayuda, le pido justicia», afirmó.

La carestía de la vivienda es el segundo desafío que mencionó el rector en su discurso de apertura del curso. Un problema que afecta a toda la ciudad y, por extensión, también a la comunidad universitaria y en particular, a los estudiantes. «Ninguna persona debe ver limitada su formación o su labor investigadora por este motivo. Para ello, trabajamos en soluciones innovadoras: acuerdos con residencias, programas intergeneracionales y, sobre todo, en una segunda residencia universitaria de la UMA, que ofrecerá cerca de mil nuevas plazas. Pero no serán suficientes: necesitamos también que las administraciones se pongan al frente de este problema», afirmó.

En un curso en el que van a abrir tres universidades privadas en Málaga, López hizo una defensa del «valor insustituible» de la universidad pública. «Porque no hablamos solo de formación académica, sino también de equidad, igualdad de oportunidades, cohesión social y progreso colectivo. De un modelo que, apuesta por el talento, venga de donde venga».

«Hoy no le pido sólo ayuda, le pido justicia», le dijo el rector al consejero de Universidad

El mismo mensaje trasladó el profesor José Manuel Ruiz-Rico, encargado de dar la lección inaugural del curso. «Quiero expresar mi defensa en favor de la la universidad pública. A lo largo de mi trayectoria docente he podido ver la importancia de que todos los jóvenes, independientemente de su origen, puedan acceder a la universidad. He tenido alumnos brillantísimos que han acabado siendo secretarios de estado, magistrados, notarios, registradores, inspectores… Muchos provienen de familias modestas a los que la universidad les ha brindado la oportunidad del ascensor social. Y no puedo olvidarme de los inmigrantes y de sus hijos. Estoy seguro de que sin la universidad pública, ese capital humano se habría perdido por el camino».

Universidades privadas

El rector reiteró el respaldo de las universidades Públicas de Andalucía al proyecto de Real Decreto sobre la creación y autorización de nuevas universidades, con el que el Gobierno central pretende restringir la apertura de centros privados. «Creíamos y creemos que se trata de una norma necesaria para garantizar la calidad educativa y evitar la proliferación de centros sin las garantías académicas suficientes», afirmó. Y añadió que la UMA no pide «más que lo que es justo: que los procesos de verificación de grados se rijan por criterios objetivos, por transparencia, y por el interés general. Que sea la calidad, la pertinencia social y el compromiso con la ciudadanía lo que guíe la implantación de nuevos títulos».

Preocupación por Gaza, Ucrania y la «deriva política» en España

La guerra en Gaza también ha tenido protagonismo en el solemne acto de apertura del curso en la universidad malagueña. Nada más empezar su discurso, el rector hizo referencia al «genocidio en la Franja de Gaza, una tragedia devastadora que cuestiona los principios más básicos de nuestra humanidad». También denunció que universidades como Harvard estén sufriendo «represalias por expresar su solidaridad con Palestina». «La censura y la intimidación, vengan de donde vengan, vulneran los principios fundamentales sobre los que se sustenta una sociedad libre y desarrollada», criticó López, que también se ha acordado de la crisis humanitaria que se vive en Ucrania. «Desde la Universidad de Málaga reafirmamos nuestra solidaridad con Palestina y Ucrania, y de manera particular, con su comunidad educativa».

López manifestó su prepocupación por la «deriva política que vivimos, no solo en el mundo, sino también en España». «La crispación permanente, la falta de toda voluntad de diálogo y la ausencia de las normas más básicas de respeto evidencian un deterioro institucional alarmante», argumentó, citando que los incendios del pasado verano «recuerdan la necesidad de dejar a un lado la confrontación política en cuestiones de tanta relevancia para nuestro futuro».

La ceremonia de apertura del curso asistieron numerosas personalidades de la política y la sociedad malagueñas, tales como los alcaldes de Málaga, Benalmádena y Torremolinos; el subdelegado del Gobierno; la delegada del Gobierno andaluz y el delegado territorial de Educación; la presidenta de la Audiencia Provincial; respoonsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el presidente y el director general de la Fundación Unicaja, los doctores honoris causa Felipe Romera y Bernardo Quintero, la exrectora Adelaida de la Calle, el secretario provincial de CC OO; el secretario provincial del PSOE y el portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Málaga, entre otros.