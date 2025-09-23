Protestas contra la «infrafinanciación» y banderas de Palestina reciben a los asistentes a la apertura del curso de la UMA

La protesta convocada era de la plataforma 'UMA x pública', para denunciar la infrafinanciación, los recortes presupuestarios y el empeoramiento de las condiciones laborales y ... la calidad de la enseñanza en la institución malagueña. Pero de forma natural, esta concentración convergió con otra en contra del genocidio en Gaza. Y así, los doctores y autoridades que iban llegando a la Facultad de Derecho para asistir al solemne acto de apertura del curso académico se encontraban con banderas de Palestina mezcladas con pancartas a favor de la universidad pública.

Alrededor de dos centenares de miembros de la comunidad universitaria han protagonizado esta concentración reivindicativa, que comenzaba a las 11.30 a las puertas de Derecho y continuaba dentro del hall, pero sin llegar a irrumpir en el aula magna donde se ha celebrado la ceremonia de inauguración del nuevo curso. La protesta ha discurrido de forma más pacífica que en Sevilla, donde estuvo a punto de cancelarse el acto académico.

Salvador Pineda, miembro de 'UMA x pública', expresaba así su postura: «La infrafinanciación afecta a todas las universidades públicas andaluzas, pero en Málaga se ha dado la tormenta perfecta porque el equipo rectoral está haciendo una gestión nefasta de los pocos fondos públicos que nos llegan. Por eso constituimos en mayo la plataforma, donde nos unimos todos los distintos colectivos afectados por estos recortes: profesores de distintos niveles, estudiantes, personal de limpieza y de seguridad, personal de servicios y administración que nos unimos para defender los intereses de la universidad».

El portavoz se quejaba de no haber sido recibidos por el rector hasta la fecha. «Le exigimos que se ponga de nuestro lado, que vaya a la Junta de Andalucía y exija la financiación que la universidad se merece (1:48) y que empiece, después de dos años que lleva como rector, a cumplir su programa electoral», reclamaba Pineda.

Los profesores impulsores de esta plataforma denuncian que los recortes derivados de la crítica situación financiera de la UMA han conducido a «paralizar todas las promociones y a que se esté despidiendo a profesores sustitutos interinos». Concretamente, hay un colectivo de unos 60 profesores afectados por la paralización de nuevas plazas de catedráticos en la institución.

Lilia Matas, estudiante miembro de la plataforma, añadía: «Por la parte del estudiantado esta situación nos afecta principalmente en que hay asignaturas que no se pueden impartir y hay estudiantes que pierden un montón de horas de clase por haber falta de docentes. Además, faltan materiales: hay muchas facultades que necesitan ciertos materiales para poder hacer las prácticas o dar clases de manera normal y no se pueden dar porque hay una falta de financiación». Y añadía que los recortes también afectan a servicias extracurriculares, «como las cafeterías, donde antes había bonificación para la comunidad universitaria que se ha visto reducido; o el servicio de atención psicológica, que se ha privatizado».

El rector de la UMA, Teo López, aludía en su discurso a la protesta que había precedido el acto de apertura del curso, diciendo que compartía «la preocupación y algunas de las reivindicaciones» de los manifestantes referentes a la infrafinanciación. De hecho, su intervención estuvo centrada en denunciar la insuficiencia de los fondos que recibe de la Junta. También aludió a la situación de Gaza, que calificó de «genocidio» «moral y humanamente inaceptable».