Protesta a las puertas de la Facultad de Derecho de la UMA. Marilú Báez

Protestas contra la «infrafinanciación» y banderas de Palestina reciben a los asistentes a la apertura del curso de la UMA

La concentración congrega a dos centenares de profesores y estudiantes a las puertas de la Facultad de Derecho

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:55

La protesta convocada era de la plataforma 'UMA x pública', para denunciar la infrafinanciación, los recortes presupuestarios y el empeoramiento de las condiciones laborales y ... la calidad de la enseñanza en la institución malagueña. Pero de forma natural, esta concentración convergió con otra en contra del genocidio en Gaza. Y así, los doctores y autoridades que iban llegando a la Facultad de Derecho para asistir al solemne acto de apertura del curso académico se encontraban con banderas de Palestina mezcladas con pancartas a favor de la universidad pública.

