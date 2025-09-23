La Junta destinará 3,8 millones a la UMA para «permitir las promociones de personal que necesita»

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación ha llegado al acto de inauguración del curso 2025/2026 de la Universidad de Málaga con un anuncio ... relevante: la Junta va a destinar una partida de 3,8 millones a la institución para «para permitir las promociones de personal que necesita la UMA». Así lo ha anunciado en su discurso, anticipándose a las quejas que ha lanzado el rector, Teo López, sobre la infrafinanciación que sufre la universidad malagueña.

En este sentido, si López señalaba que la UMA es la penúltima universidad andaluza en fondos recibidos pese a ser la segunda con más estudiantes, el consejero le daba la vuelta a la tortilla para destacar que la institución malagueña es «la que más crece en financiación este año». «La Junta destina a la UMA este curso una partida histórica de 244 millones de euros, lo que implica un incremento porcentual del 4,1% y un alza de casi diez millones con respecto al año pasado. En comparación con 2018, esa aportación implica un aumento de casi un 27%», ha afirmado José Carlos Gómez Villamandos.

Estos 3,8 millones que, según el consejero, van a servir entre otras cosas para que los profesores actualmente acreditados para ser catedráticos obtengan por fin su plaza, saldrían de la activación de la cláusula de nivelación prevista en el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. Es una partida que, según la Junta, permitirá «reforzar las políticas de personal, tanto las medidas de promoción como las de consolidación del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)». Esta es una de las reivindaciones que ha motivado la creación de la plataforma 'UMA x la pública'.

Gómez Villamandos ha recordado que el sistema de financiación universitaria «no lo marcó la Junta, sino que fue un acuerdo entre las universidades, también con el gobierno andaluz». «A ese sistema se le unió una cláusula de nivelación que permitía ir corrigiendo los desajustes que surgieran. Nos dimos cuenta de que esa cláusula arregla unos desajustes pero genera otros. Y es el caso de la Universidad de Málaga. Por eso se ha hecho esta aportación y se harán otras; porque si algo hemos aprendido es que esa partida de nivelación tiene que ser dinámica para que no se sigan produciendo desajustes», ha explicado.

El consejero también ha resaltado el acuerdo con los rectores sobre los complementos autonómicos del PDI, «anuales y consolidables», y, en el mismo sentido, la activación de la carrera horizontal del PTGAS. Según señaló, estas medidas representan «un paso hacia la justicia retributiva y constituyen un incentivo significativo para el personal de las universidades». En el caso de la UMA, la convocatoria de 2024 de complementos autonómicos dirigidos a profesores e investigadores ha beneficiado a 1.850 personas.

Asimismo, el titular de Universidad ha asegurado que, gracias al préstamo de 48,5 millones concedido por la Junta ante la «delicada» situación financiera que atravesaba esta institución, la UMA ha podido retomar actuaciones que tenía pendiente para mejorar sus infraestructuras universitarias. Entre ellas se encuentran las obras de la nueva Facultad de Turismo, que se estrenará previsiblemente el próximo curso 2026/2027; el proyecto de reforma y ampliación en la Facultad de Filosofía y Letras; el ajardinamiento del Bulevar Louis Pasteur o el nuevo Edificio Campus Center.

Cupo para personas vulnerables

Además, el consejero subrayó la puesta en marcha de un cupo de acceso a la Universidad para personas en riesgo de exclusión social, que ha beneficiado a casi 600 personas en Andalucía, de las que cerca de 100 están en Málaga. También afirmó que la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula y la congelación de los precios de las matrículas consolidan a Andalucía como «el sistema universitario más asequible del país».

Gómez Villamandos ha señalado que el sistema público universitario andaluz imparte este curso 2025/2026 en torno a 40 nuevos títulos de la nueva programación de enseñanzas, la mayor oferta desarrollada tras casi 15 años sin actualización del mapa de titulaciones. En el caso de la Universidad de Málaga, ésta desarrolla siete titulaciones, que se concretan en seis másteres y un doctorado. Para esta legislatura, en total hay aprobados 188 nuevos títulos, de los que 25 son de la UMA.

Nueva Ley de Universidades

Tras hacer balance de lo que lleva de legislatura concluyendo que se ha acometido «la mayor reforma del sistema universitario andauz en 30 años», Gómez Villamandos ha aludido a los desafíos pendientes, entre ellos las dos nuevas leyes que se están 'cocinando': por un lado, la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que se encuentra en sus últimos trámites administrativos antes de poder enviarla al Parlamento para su debate y aprobación. «Es una norma de gran calado que va a marcar el presente y el futuro de nuestras universidades, garantizando su excelencia y calidad para seguir ganando competitividad», ha puntualizado. Por otro lado, ha apuntado que la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (ACTIVA), que se encuentra en el Consejo Consultivo, permitirá dar «un paso de gigante» en el crecimiento del sistema del conocimiento.

En la esfera de la investigación, el titular de Universidad ha resaltado los esfuerzos de la Junta centrados en desarrollar incentivos para garantizar la carrera investigadora y para promover proyectos en cinco ámbitos estratégicos para la economía andaluza: las sociedades inteligentes, la agrotecnología, los recursos naturales, las industrias tractoras y la transición ecológica.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que desde la Consejería de Universidad se sigue trabajando para activar nuevos incentivos para, entre otros fines, favorecer acciones de transferencia, ayudar a la adquisición de instrumentación científica, impulsar la labor de los campus de excelencia o para la puesta en marcha de las unidades de excelencia en la investigación y las unidades de investigación competitiva.

«Entre este septiembre y el próximo mes de enero, desde la Consejería vamos a movilizar alrededor de 94 millones para favorecer la I+D, a los que se suman los 59 millones activados para acelerar la innovación a través de la iniciativa 'InnovAndalucía',« ha aclarado.

En su discurso, el consejero ha querido hacer un balance positivo de estos tres años de legislatura, en los que ha reconocido «momentos de discrepancia» con las universidades andaluzas que «lamentablemente han hecho más ruido que todo lo bueno que hemos conseguido para mejorar el sistema universitario».