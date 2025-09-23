Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero y el rector de la UMA, en el acto de apertura del curso 2025/2026.

El consejero y el rector de la UMA, en el acto de apertura del curso 2025/2026. Marilú Báez

La Junta destinará 3,8 millones a la UMA para «permitir las promociones de personal que necesita»

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, destaca que la institución malagueña es la que más crece en financiación, con 244 millones asignados para este curso, casi 10 más que el pasado

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:56

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación ha llegado al acto de inauguración del curso 2025/2026 de la Universidad de Málaga con un anuncio ... relevante: la Junta va a destinar una partida de 3,8 millones a la institución para «para permitir las promociones de personal que necesita la UMA». Así lo ha anunciado en su discurso, anticipándose a las quejas que ha lanzado el rector, Teo López, sobre la infrafinanciación que sufre la universidad malagueña.

