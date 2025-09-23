Los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Málaga ya advirtieron en febrero de problemas con las pulseras antimaltrato

Los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Málaga advirtieron el pasado mes de febrero de problemas en relación con los dispositivos de control telemático ... en la Comisión de Coordinación Contra la Violencia de Género en la Audiencia malagueña.

Así se desprende del acta de dicha comisión, en la que uno de los puntos del orden del día fue esta problemática, que fue llevada a este foro interinstitucional por las magistradas de los juzgados especializados número 1, 2 y 3 de Málaga capital.

En este contexto, una de las magistradas expresó que «muchos dispositivos no funcionan correctamente» y señaló la necesidad de «cambios», aludiendo en este sentido a «ubicaciones erróneas, apareciendo que el investigado se encuentra en la zona de exclusión cuando no es así».

A esto, se añadía la tardanza en la colocación de las pulseras, un aspecto que ya se había puesto de manifiesto en actas de reuniones de años anteriores, así como la «descoordinación» que ocasionaba, según señala el documento, «la revictimización».

En dicha reunión se acordó remitir un oficio, como se hizo, tanto al Ministerio de Igualdad, al Observatorio de Violencia de Género y al Consejo General del Poder judicial (CGPJ), en el que se aludiera a estos supuestos errores técnicos en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato.