El Puerto de Málaga da vía libre al proyecto de oficinas en el Muelle Heredia

Ha sido un puzle difícil de completar. Tanto, como que la Autoridad Portuaria y la Agencia Tributaria han tardado más de 15 años en despejar ... el camino. Incluso, este se llegó a dar por hecho a finales de 2022, según publicó SUR en aquellas fechas. En cambio, la negociación se volvió a truncar y no fue hasta el pasado verano cuando obtuvo la luz verde definitiva de todas las administraciones implicadas.

Todo apunta a que esta vez será la definitiva. El Puerto de Málaga ya ha acordado con Aduanas trasladar su sede a un moderno edificio que irá en la misma zona que el actual. Pero, y esto es lo más importante, fuera del ámbito donde está previsto el esperado complejo de oficinas y aparcamientos previsto en el Muelle Heredia, y que es la última pieza que queda por desarrollar del Plan Especial del Puerto. Cabe recordar que esta herramienta urbanística fue la que permitió hacer la reforma y apertura a la ciudad de los muelles 1 y 2.

«Las oficinas de Muelle Heredia son un proyecto transformador de Málaga que por fin se desbloquea» Carlos Rubio Presidente de la Autoridad Portuaria

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que se celebrará este miércoles, tiene previsto aprobar el concurso para contratar las obras de construcción de la nueva sede de este departamento de la Agencia Tributaria. Como la inversión prevista, de 9,8 millones de euros, es muy elevada, la licitación tendrá que ser aprobada por la Secretaría de Estado de Transportes. Esta decisión se espera en el plazo de un mes, y posteriormente se abrirá el plazo para recabar las ofertas.

Desbloqueo de Heredia

La obra de la nueva Aduana tiene un plazo previsto de ejecución de 20 meses. De manera que, a partir del año que viene, el objetivo de los dirigentes portuarios es acompasar la construcción de este inmueble con los trámites necesarios para hacer lo propio con el proyecto de uso empresarial en el muelle 4.

«En función del plazo de la obra, cuando queden menos de dos años sacaremos a licitación Muelle Heredia. De manera que, justo después de la mudanza, los adjudicatarios puedan empezar a construir». Así lo explica Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, para quien este es «un proyecto transformador de Málaga que por fin se desbloquea».

Como se ve, aunque todavía faltan más de dos años para que esta gran iniciativa urbanística se deje ver sobre el terreno, lo importante en este caso es que ya está a punto de saltar de los despachos al terreno. Conforme a lo pactado, la sede marítima de la Agencia Tributaria, con los servicios de vigilancia aduanera, fiscales, etc, se va a construir sobre un solar situado al oeste de la puerta de la Alameda de Colón, junto a la avenida Manuel Agustín Heredia, casi en frente del Centro de Alta Resolución (Care) José Estrada.

La parcela tiene 1.144 metros cuadrados y el inmueble tendrá capacidad para unos 130 funcionarios y hasta 100 usuarios. Dispondrá de un sótano con unas 30 plazas de aparcamiento. Sobre rasante, se levantará una planta baja más cuatro alturas, así como un almacén anexo.

Esta será la última pieza del rompecabezas necesario para hacer posible que el barrio del Soho crezca hacia el mar. Con anterioridad ya se han dado pasos, sobre todo la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que ya se levanta junto a la sede del Instituto Oceanográfico, en el muelle de San Andrés. Este se levanta sobre un solar de 2.854 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 1.376.000 euros. Las nuevas instalaciones dan cabida a entre 70 y 80 agentes de diferentes unidades, como la Sección Fiscal, la Sección de Seguridad del Puerto, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Servicio Cinológico (perros adiestrados).

El Soho crece hacia el mar

Cuando ya esté todo despejado, en paralelo a la avenida Manuel Agustín Heredia se han proyectado tres edificios, con planta baja para usos comerciales, más cuatro alturas. Estos garantizan unas líneas visuales que coinciden con las avenidas longitudinales (norte-sur) del Ensanche de Heredia (Soho), con lo que este barrio dará el asalto definitivo al puerto. Además, se construirán dos niveles de subterráneo (aunque este aspecto está abierto a lo que propongan los licitadores interesados), que albergarán unas 1.200 plazas de aparcamiento.

En el ámbito de la integración urbana que preveía el Plan Especial del Puerto, buena parte del Muelle de Heredia se va a destinar a la construcción de hasta 26.500 metros cuadrados de oficinas, un formato con importantes carencias en el Centro de Málaga, y para las que se espera una fuerte demanda.

Hace años hubo un breve periodo de reflexión con el Ayuntamiento sobre la posibilidad de ampliar su extensión, mediante torres de mayor altura; aunque finalmente la Autoridad Portuaria ha decidido ajustarse a lo previsto en el Plan Especial para evitar los largos trámites urbanísticos (a la luz de la experiencia de lo ocurrido con la Torre del Puerto).

Por efecto añadido, el gran aparcamiento bajo esta parcela también permitirá a medio plazo clausurar el 'parking' de la plaza de la Marina. Este último está llamado a convertirse, conforme a los planes municipales, en un intercambiador de transportes, con especial atención a los autobuses metropolitanos; dado que la actual estación de Heredia también desaparecerá.