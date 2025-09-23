Ferrovial construirá el segundo puente del puerto de Málaga sobre el Guadalmedina

El puerto sigue uniendo las piezas para dar forma a su ambicioso plan de ampliación y modernización. En lo tocante a la logística, el foco ... está puesto en el muelle 8 (la antigua zona de pescadería), que se va a reformar por completo para crear una nueva plataforma destinada a mercancías, contenedores, graneles, etc.

Para acceder hasta allí, hoy se ha dado luz verde a un componente esencial: el segundo puente sobre la desembocadura del río Guadalmedina, que permitirá dar entrada y salida a los camiones pesados hacia la ciudad, cruzando el muelle de San Andrés.

La Autoridad Portuaria ha adjudicado estas obras a Ferrovial, que lo llevará a cabo por casi 5,5 millones de euros, lo que supondrá una rebaja de más de 600.000 euros respecto al presupuesto base con el que se licitó. La constructora dispondrá de 11 meses para hacerlo; de manera que, si los trabajos comienzan en torno a noviembre, deberán estar listos hacia el mes de octubre de 2026.

95 metros será la longitud del nuevo viaducto, que contará con cinco carriles y estará preparado para soportar cargas muy pesadas.

La adjudicación se produce tras una revisión de las puntuaciones de las 11 ofertas recibidas, que ha colocado a Ferrovial en primera posición. El nuevo viaducto tendrá una longitud de casi 95 metros, con una anchura de unos 18 metros en su parte central. Esto permitirá crear cinco carriles, así como una acera peatonal.

La nueva estructura será complementaria de la que ya existe, y estará preparada para soportar cargas muy pesadas, acordes con los tráficos portuarios, entre los que destacan elementos tales como los transformadores eléctricos, que se fabrican en Córdoba y se exportan a través de Málaga.

Nuevo muelle 8

De este modo, estará garantizado el acceso al nuevo muelle 8 y la prolongación del 9, sobre el aterramiento (relleno con materiales y transformación en una plataforma) de la vieja dársena pesquera, que ya no tiene uso. El 8 estará destinado a los barcos graneleros, que es uno de los principales tráficos marítimos en Málaga.

En este emplazamiento se podrá atender a buques de hasta 300 metros, y con un calado de 15 metros. Las embarcaciones más grandes de este tipo que visitan habitualmente la capital tienen unos 275 metros y transportan fundamentalmente graneles sólidos (minerales y agroalimentarios).

Al muelle 9 se le añadirán hasta 110 metros más de longitud, con lo que llegará a los 820 metros. Esto le dará unas mayores capacidades operativas a la terminal de contenedores, para poder atender en simultáneo a dos grandes portacontenedores. Actualmente, se puede dar servicio a la vez a uno grande y uno pequeño, o a dos medianos.

A su vez, se generará una explanada de unos 70.000 metros cuadrados, de los que una parte irá destinada a zona de operaciones, junto a la línea de atraque, y el resto a superficie para tinglados de almacenamiento de graneles. Lo que se trata es de trasladar las carpas de San Andrés a esta otra ubicación, sin perder capacidad operativa, ya que se harán instalaciones fijas, de hormigón, que permitirán apilar mercancía a más altura. Así, la zona de San Andrés se despejará para dejar sitio al auditorio.

Donde está la actual lonja se construirá también una subestación eléctrica, con capacidad para dar suministro a los cruceros y a los ferrys mientras estén amarrados, de manera que puedan apagar sus máquinas y dejar de emitir gases contaminantes.