Las efemérides más destacadas del 23 de septiembre
Explora la historia del 23 de septiembre con nuestras efemérides diarias
DS
Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:00
Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 23 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 23 de septiembre?
En España:
-
1519: en México, el conquistador español Hernán Cortés entra en Tlaxcala.
-
1561: en Madrid, el rey Felipe II de España ordena el fin de la colonización de la península de Florida.
-
1568: cerca de Veracruz (México), la marina española fuerza el cambio de ruta de la flota inglesa bajo el mando de John Hawkins, en la batalla de San Juan de Ulúa.
-
1572: la ciudad belga de Mons se rinde ante las fuerzas del militar español Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba.
-
1595: en Madrid, el rey Felipe II de España ordena el fin del exterminio de la población india de América. Ordena el inicio de los bautizos obligatorios, y divide las colonias en territorios de misión.
-
1728: en Madrid, el rey aprueba oficialmente la fundación de la Real y Pontificia Universidad de La Habana, en la capitanía general de Cuba, perteneciente al Reino de España.
-
1868: en la isla de Puerto Rico tiene lugar el Grito de Lares, que dará inicio a la lucha para independendizarse del Reino de España.
-
1982: en Barcelona (España), se inaugura el Mini Estadi, estadio del Fútbol Club Barcelona "B", cuyo propietario es el Fútbol Club Barcelona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.