Los actores Aaron Paul y Natalia Dyer, últimas incorporaciones al reparto de SDCCM. SUR

'Stranger Things' y 'Breaking Bad' irrumpen a última hora en San Diego Comic-Con Málaga

El evento, que arranca este jueves, suma dos nuevos invitados especiales con el ganador del Emmy Aaron Paul y la icónica Natalia Dyer

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:52

A apenas 48 horas de la inauguración de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), la lista de invitados especiales sigue ampliándose. Y los últimos en ... incorporarse militan en míticas series norteamericanas, como 'Breaking Bad' (AMC), con la presencia en Málaga de Aaron Paul, ganador del premio Emmy por su papel de Jesse Pinkman, y la icónica 'Stranger Things' (Netflix), que estará representada por Natalia Dyer, que da vida a la hermana del pequeño Mike, Nancy, con una presencia cada vez mayor en esta franquicia que todavía tiene pendiente la última temporada que se estrenará a finales de este año.

