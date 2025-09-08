Nuevo fichaje para la San Diego Comic-Con Málaga: Luke Evans
El actor galés ha protagonizado taquilleros títulos como 'El hobbit', 'Drácula untold', 'Los tres mosqueteros' o 'Fast & Furious 6'
Málaga
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:45
«De la Tierra Media al castillo de Drácula y al mundo de Disney, ha dado vida a personajes inolvidables en cine y televisión. Nos ... complace anunciar a Luke Evans como invitado especial en San Diego Comic-Con Málaga 2025». De esta manera ha sido anunciada hoy a través de redes sociales la presencia del taquillero actor galés en esta gran cita de la cultura popular que reunirá en Málaga a más de 100.000 personas del 25 al 28 de septiembre. Un nuevo fichaje que se suma a los ya anunciados hace unos días, con Arnold Schwarzenegger a la cabeza.
Con papeles en 'El hobbit', 'Drácula: La historia jamás contada', 'La bella y la bestia' o 'Fast & Furious 6' y series como 'Echo 3', Evans ha construido «una carrera marcada por la versatilidad, el carisma y una presencia inconfundible», destacan los organizadores de San Diego Comic-Con Málaga. El actor vive en España desde hace años.
Un «parque temático experiencial» para 100.000 asistentes
La cita de Málaga pretende convertirse en un «parque temático experiencial» que recibirá a más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes durante los cuatro días y que, por primera vez, ocupa la totalidad del interior de Palacio de Ferias de Málaga. Pero, además, añade una extensión de 22.000 metros cuadrados de exteriores con más atracciones, oferta gastronómica, y un escenario propio. Un total de 80.000 metros cuadrados entre los que se encuentra el escenario principal, escenario principal de San Diego Comic-Con Málaga, con un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros tres auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente.
Al encuentro acudirán figuras como Jim Lee, presidente y director creativo de DC Cómics, Jeph Loeb, productor y guionista de series como Lost o Daredevil, o Peach Momoko, ilustradora estrella de Marvel. También han confirmado su presencia C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio vendrá a Málaga.
La Comic-Con será el lugar donde Disney presente dos de sus estrenos más sonados: 'Tron: Ares' y 'Predator Badlands'. Lucasfilm hará lo propio con la tercera temporada de 'Star Wars Visions'. Y también se presentarán en Málaga 'The Walking Dead: Daryl Dixon'; 'Talamasca: la orden secreta', basada en el universo vampírico de los 'best sellers' de Anne Rice; 'One Piece' de Netflix o 'Revival', que el canal Sy-Fy presenta en exclusiva antes de su estreno el 6 de octubre.
