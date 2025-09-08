Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El actor galés Luke Evans. Sur

Nuevo fichaje para la San Diego Comic-Con Málaga: Luke Evans

El actor galés ha protagonizado taquilleros títulos como 'El hobbit', 'Drácula untold', 'Los tres mosqueteros' o 'Fast & Furious 6'

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:45

«De la Tierra Media al castillo de Drácula y al mundo de Disney, ha dado vida a personajes inolvidables en cine y televisión. Nos ... complace anunciar a Luke Evans como invitado especial en San Diego Comic-Con Málaga 2025». De esta manera ha sido anunciada hoy a través de redes sociales la presencia del taquillero actor galés en esta gran cita de la cultura popular que reunirá en Málaga a más de 100.000 personas del 25 al 28 de septiembre. Un nuevo fichaje que se suma a los ya anunciados hace unos días, con Arnold Schwarzenegger a la cabeza.

