San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella

La San Diego Comic-Con llama a las puertas de Málaga. Como un asedio friki en el que llega la batalla final. Gandalf en los ... Campos de Pelennor, los Stark frente 'La larga noche'. Madrid ha sido escenario de la presentación de los últimos detalles del gran encuentro para los fans del cómic, los videojuegos, el cine y las series de ciencia ficción. Aquí, se ha revelado el nombre del invitado de honor de esta primera edición: Arnold Schwarzenegger. Sí, Terminator, también Conan el Bárbaro. Una leyenda del cine de acción en Hollywood y todo un icono de la cultura popular, la más brillante del firmamento de estrellas llamado entre los días 25 al 28 de septiembre de 2025 al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El anuncio se realizaba durante la presentación a medios de comunicación realizada en la sede del BBVA en Madrid, confirmado a la par como patrocinador financiero de San Diego Comic-Con Málaga. Schwarzenegger es una leyenda viva del mundo del cine, protagonista de títulos que el fandom devociona. De culturista a icono de Hollywood y, no lo olvidemos, también gobernador de California. Una carrera que ha marcado a generaciones, un icono del cine de acción protagonista de producciones imprescindibles del género de ciencia ficción como 'Predator' o 'Desafío total'. Arnold Schwarzenegger es una de las figuras más reconocidas e influyentes de la cultura popular mundial y, sin duda, el gran reclamo para esta primera cita de la Comic-Con fuera de las fronteras de los EE. UU.

Ampliar Autoridades en la presentación de Madrid. Ángel de los Ríos

A la presencia de figuras ya confirmadas como Jim Lee, presidente y director creativo de DC Cómics, Jeph Loeb, productor y guionista de series como Lost o Daredevil, o Peach Momoko, ilustradora estrella de Marvel, se han presentado nuevos nombres del mundo del cómic. C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio vendrá a Málaga. Por su lado, Disney confirma su presencia en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: 'Tron: Ares' y 'Predator Badlands', cuyas presentaciones prometen ser espectaculares, según cuentan desde la organización. Los fans de Star Wars no podían quedarse huérfanos y Lucasfilm presenta la tercera temporada de 'Star Wars Visions', su aclamada antología animada cuya visión expande los límites creativos del universo creado por George Lucas.

Todas estas cintas se unen a los dos títulos que abrían hace poco la lista de series de género fantástico. Primero fue 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la tercera temporada de la franquicia que trae a Málaga grandes estrellas, como Norman Reedus o Melissa McBride. Luego 'Talamasca: la orden secreta', basada en el universo vampírico de los 'best sellers' de Anne Rice; la presencia de 'One Piece' de Netflix con su protagonista Taz Skyler, o 'Revival', que el canal Sy-Fy presenta en exclusiva antes de su estreno el 6 de octubre.

La Comic-Con en cifras

San Diego Comic-Con Málaga trae nombres y también cifras. La cita de Málaga pretende convertirse en un «parque temático experiencial» que recibirá a más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes durante los cuatro días y que, por primera vez, ocupa la totalidad del interior de Palacio de Ferias de Málaga. Pero, además, añade una extensión de 22.000 metros cuadrados de exteriores con más atracciones, oferta gastronómica, y un escenario propio. Un total de 80.000 m2 entre los que se encuentra el escenario principal, escenario principal de San Diego Comic-Con Málaga, con un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros 3 auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente. Espacios como 'Ludic Plaza', con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar para divertirse y compartir con otros fans la pasión por los juegos de mesa, según informa 'Sur'.

Según los organizadores, si el recinto de San Diego Comic-Con Málaga es grande, lo que acontecerá allí lo es aún más: 300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming… hasta completar una parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir y personalizar la experiencia Comic-Con Málaga a gusto de cada asistente. Una agenda inabarcable que está completa en la web sandiegocomiconmalaga.com. Desde la organización, avisan que, con el objetivo de mejorar la experiencia de acceso y reducir los tiempos de espera, los visitantes podrán utilizar su ID de registro con el que compraron su entrada para reservar plaza en las distintas actividades con aforo limitado. Este sistema de reservas se pondrá en marcha en la página web el 15 de septiembre. En las próximas semanas se irán desvelando más detalles sobre el contenido, nuevas confirmaciones, así como la información para el acceso a las presentaciones y fanzones.

Hay nombres desde hace semanas para componer el Exhibitor Hall, donde se confirma la presencia de Disney, Bandai, Funko o Nintendo que presentarán de manera interactiva para los fans sus novedades, ofreciendo toda una programación paralela de diversión y entretenimiento. Más colaboradores necesarios, como Movistar, Patrocinador Tecnológico que facilitará la conexión en todo momento dentro del encuentro. No hay que olvidar que San Diego Cómic-Con abre en Málaga su filial europea gracias al acuerdo con la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz y la Agencia Digital Andaluza, y el Ayuntamiento de Málaga.

Estos anuncios se han presentado de forma oficial este mismo jueves en la sede del BBVA en Madrid, con la presencia de Javier Barberá, Director Ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, así como con la participación institucional de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, junto con Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, así como de Antonio Sanz, consejero de Presidencia y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, y Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. En representación de la entidad financiera, en el acto ha participado Patxi Pérez Basurco, Director Territorial SUR BBVA.

Además de los contenidos, San Diego Comic-Con Málaga prepara una experiencia única para aquellos que han hecho de la cultura pop su forma de vida. Es el caso del universo Cosplay, que contará con una entrada especial y que ofrece un espacio para reparar cualquier pieza de trajes y armaduras. Un concurso de Cosplay para el gran público, junto a Feroca, y también uno específico del universo Marvel, patrocinado por AK Interactive. Para aquellos que ven la vida en viñetas, San Diego Comic-Con Málaga se convertirá en un oportunidad de presentar su trabajo a profesionales de las mejores casas de la industria del cómic a través del Portfolio Review. Por primera vez, tendrán oportunidad de brillar los amantes del K-Pop participando en un concurso de baile que busca encontrar a futuras estrellas entre los fans de este fenómeno musical.

La Comic-Con San Diego Málaga tiene asegurada su continuidad hasta 2027. Eso, de entrada. Así que habrá macroevento al menos hasta septiembre de ese año, cuando se revisarán los términos del acuerdo de la que ya se ha convertido en su primer salto internacional fuera de Estados Unidos tras más de medio siglo de historia. Enmarcada entre el final de la Feria de Agosto y la celebración de la Comic-Con en California, que será en noviembre, la convocatoria malagueña ha sabido aprovechar el cierre de la temporada veraniega en la Costa del Sol y, sobre todo, las conexiones aéreas para asegurarse el llenazo. Así pues, todo listo para saltar al hiperespacio: ¡Que la diversión os acompañe!