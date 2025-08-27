Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El actor canario Taz Skyler, en un fotograma de la segunda temporada de 'One Piece'. Netflix

El manga que arrasa en Netflix también estará en San Diego Comic-Con Málaga

La convención ha comenzado la cuenta atrás para su inauguración el próximo 25 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:45

La cuenta atrás de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) ya ha comenzado y la organización sigue desvelando nombres de su programación. Si la ... semana pasada se anunciaban dos esperadas series de AMC que estarán en el evento que se inaugura el 25 de septiembre en el Palacio de Feria y Congresos, 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y 'Talamasca: la orden secreta', este miércoles se une al reparto de esta primera edición del evento el actor hispanobritánico Taz Skylar, uno de los protagonistas de la adaptación del manga 'One Piece' que arrasa en Netflix. La serie ya tiene lista la segunda temporada que se ha anunciado para 2026.

