Imagen del Materno Infantil. SUR

Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal

SATSE dice que dos de estas jefas se vieron «obligadas» a trabajar en el turno de noche en epidurales el 20 de septiembre, mientras que el Hospital Regional responde que esta labor fue asumida «de forma voluntaria» por las afectadas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:03

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este martes que debido a la falta de personal existente en el Hospital Materno Infantil de Málaga, que ... depende del Hospital Regional Universitario, «los propios cargos directivos de Enfermería se ven obligados a atender a pacientes por la falta crítica de personal».

