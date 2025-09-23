Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este martes que debido a la falta de personal existente en el Hospital Materno Infantil de Málaga, que ... depende del Hospital Regional Universitario, «los propios cargos directivos de Enfermería se ven obligados a atender a pacientes por la falta crítica de personal».

Así, esto ocurrió, siempre según SATSE, en la noche del viernes 20 de septiembre, cuando el Servicio de Epidurales permaneció sin cobertura de personal de enfermería, a «pesar de que los propios profesionales estuvieron ayudando a buscar a la supervisora de guardia para dar cobertura al turno de noche».

Esa ausencia la supervisora de guardia trató de cubrirla con personal diversas unidades, entre ellas Tocoginecología, «donde ya estaban muy por debajo del mínimo», servicio en el que tiene que haber seis enfermeros, pero cuenta normalmente con solo con cuatro, pasando a ser tan solo tres, «debido a una baja sobrevenida de otro profesional por enfermedad, planteándose incluso dejar este servicio de urgencias con dos enfermeros».

En el área de paritorios, «las matronas trabajaban igualmente por debajo de la dotación mínima, con solo siete profesionales cuando deberían ser nueve, situación que se mantiene desde todo el verano». Las unidades de hospitalización también presentaban plantillas «infradotadas», la falta de enfermería es «tan acuciante que incluso se valoró bloquear camas de una de las plantas de puerperio, dejando a un único profesional al frente de toda la planta para que el otro pudiera destinarse a cubrir la epidural».

Finalmente, la jefa de Bloque y la subdirectora de Enfermería, «obligadas por el centro, acudieran personalmente al hospital para cubrir el turno de noche en epidurales», siempre según el sindicato, que volvió a criticar la falta de medios humanos y materiales, por lo que pidió a la Consejería de Salud que garantice plantillas adecuadas.

Respuesta del Hospital Regional

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha recordado, por su parte, que «la cobertura del turno en el área de epidurales fue asumida de manera voluntaria por las profesionales implicadas, quienes actuaron por iniciativa propia. En ningún caso la Dirección obligó ni impuso la realización de dicha actividad».

La Dirección del centro ha subrayado que su proceder «se enmarca siempre en el respeto a la normativa vigente y a los derechos laborales del conjunto de profesionales. Asimismo, resulta oportuno recordar que todos los miembros del equipo directivo, conforme a su categoría profesional, cuentan con la habilitación y el respaldo legal para ejercer funciones asistenciales, docentes, gestoras e investigadoras en cualquier momento».

Por todo lo anterior, reitera el hospital que la actuación del centro «ha sido correcta, plenamente ajustada a la normativa y al marco funcional de los puestos desempeñados, sin que en ningún momento se haya producido imposición alguna».