Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 21 de septiembre de 2025

SUR

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:17

Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»

LEER LA NOTICIA

Málaga vuelve a salir a la calle por Palestina: «¡Basta ya de complicidad con un genocidio!»

LEER LA NOTICIA

El Málaga, coraje y corazón... pero muy pocas ideas (0-1)

LEER LA NOTICIA

El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

LEER LA NOTICIA

Manuel Pastor y Júlia Benach se coronan en bloque para cerrar la Copa de España de Escalada en Mijas

LEER LA NOTICIA

Reyes de 'la Champions League' de la albañilería

LEER LA NOTICIA

Satué, nuevo obispo de Málaga, recuerda a los cristianos perseguidos y asesinados en su primera visita a los Santos Mártires

LEER LA NOTICIA

Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

LEER LA NOTICIA

Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  5. 5 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  6. 6 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  10. 10

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?