Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo, tras barrer al barrer al NBA G League United.

Ver 33 fotos
El equipo, tras barrer al barrer al NBA G League United. J. Calderón
Copa Intercontinental 2025

El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

El equipo se sobrepuso a un pésimo comienzo para barrer al NBA G League United con un tercer cuarto espectacular y sumar un nuevo título

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:53

El hambre ganadora del Unicaja no se ha colmado. Este domingo en Singapur conquistó su segunda Copa Intercontinental al vencer con una gran segunda parte ... al NBA G League United (71-61), que no pudo contener el torrente ofensivo del conjunto malagueño en el tercer cuarto. Es el séptimo título de este grupo de jugadores desde febrero de 2023. Pese a los cambios, el ADN ganador se mantiene intacto y la victoria en respalda el nuevo proyecto cajista, que pese a los cambios sigue sumando éxitos. Ganar la Intercontinental era fundamental para consolidar un grupo que todavía está por evolucionar, pero que ya le ha dado la primera gran alegría de la temporada a sus aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  8. 8 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  9. 9 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  10. 10

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja prolonga su reinado intercontinental