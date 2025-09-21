El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

El hambre ganadora del Unicaja no se ha colmado. Este domingo en Singapur conquistó su segunda Copa Intercontinental al vencer con una gran segunda parte ... al NBA G League United (71-61), que no pudo contener el torrente ofensivo del conjunto malagueño en el tercer cuarto. Es el séptimo título de este grupo de jugadores desde febrero de 2023. Pese a los cambios, el ADN ganador se mantiene intacto y la victoria en respalda el nuevo proyecto cajista, que pese a los cambios sigue sumando éxitos. Ganar la Intercontinental era fundamental para consolidar un grupo que todavía está por evolucionar, pero que ya le ha dado la primera gran alegría de la temporada a sus aficionados.

El comienzo del partido trajo un escenario absolutamente inesperado, tanto por el acierto de los estadounidenses como por el desconcierto del Unicaja. El equipo malagueño estuvo nulo cara a la canasta rival, en parte porque no supo gestionar la defensa zonal que le planteó el NBA G League United. Cuatro minutos sin meter una canasta dejaron un duro 0-10 de salida e Ibon Navarro tuvo que parar el partido. Las nuevas instrucciones no le cambiaron la cara a su equipo, que seguía con problemas. Duarte falló cuatro lanzamientos seguidos y su técnico lo tuvo que sentar. Las canastas llegaban con cuentagotas para el Unicaja, en el que Alberto Díaz se quejaba sin parar de la defensa de manos de los estadounidenses, pero los árbitros estaban a otra cosa. El Unicaja fortaleció el rebote con Djedovic y Sulejmanovic, y la entrada de Perry le dio otro aire al equipo, aunque el primer cuarto se cerró con un duro 11-21.

El equipo malagueño tardó diez minutos en enlazar dos buenas defensa. pero casi que tuvo que tocar fondo para reaccionar. Con 16-28 en el marcador en los primeros compases del segundo cuarto, Kalinoski, cómo no, despertó al Unicaja para abrir un parcial de 9-2 que devolvió las cosas a la normalidad (25-30, min.15). Los estadounidenses ya no estaban cómodos. No le entraban los triples, los árbitros empezaron a aplicar las normas y sólo Hunt hacía daño al Unicaja, que antes del descanso logró seis puntos seguidos desde la línea de personal para apretar el marcador (33-36, min.20). Fueron claves en esta reacción Perry y un Djedovic que sabe cómo jugar este tipo de partidos.

La tendencia alcista del Unicaja se acentuó con un tercer cuarto soberbio en el que literalmente pasó por encima a su rival. La energía que le puso Perry a todas las acciones fue clave para, ahora sí, completar la remontada. Los puntos los puso Tillie, por dentro y desde la línea de tres, y Kalinoski siguió con su secuencia fantástica desde la larga distancia. Los americanos se empeñaban en estrellarse contra la defensa cajista, en la que Balcerowski era un muro, a esto unieron unas pésimas situaciones de tiro. Precisamente el polaco fue el protagonista en las últimas acciones del recital malagueño, con dos buenas continuaciones para machacar. El resultado fue un 56-41 con el que el Unicaja rozaba el título.

Dos triples nada más empezar el último cuarto del equipo estadounidense generaron algo de dudas. Aparecieron Randle y Shakelfor, los dos jugadores de más talento del rival, y el partido se apretó (51-41). Los triples de Duarte y Kalinoski devolvieron la normalidad y, acto seguido, un contragolpe de Perry devolvió los quince puntos de ventaja (66-51, min. 15). Quedaba mucho partido, pero el Unicaja supo gestionar sus nervios y su ventaja. Un triple de James Webb a falta de tres minutos sonó ya a sentencia (71-57). El partido sólo lo podía perder el Unicaja y eso no pasó.