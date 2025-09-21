El equipo llega a Málaga el martes a las once de la mañana

Juan Calderón Enviado especial a Singapur Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:30 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

Tras la conquista de la Copa Intercontinental, el Unicaja seguirá un día más en Singapur y saldrá hacia Málaga a las cinco de la tarde, ... por lo que la llegada está prevista para las 11.00 del martes previa escala en Singapur. Había una opción de volar justo después del partido, pero el tiempo era demasiado justo por el protocolo y las celebraciones y se optó por esperar al lunes. De este modo, no será hasta el miércoles cuando el equipo comenzará a preparar la Supercopa, en la que ejerce de anfitirión y en la que tendrá que competir contra el Valencia.

