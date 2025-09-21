El equipo llega a Málaga el martes a las once de la mañana
El club no celebrará el título ante la proximidad de la participación en la Supercopa
Enviado especial a Singapur
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:30
Tras la conquista de la Copa Intercontinental, el Unicaja seguirá un día más en Singapur y saldrá hacia Málaga a las cinco de la tarde, ... por lo que la llegada está prevista para las 11.00 del martes previa escala en Singapur. Había una opción de volar justo después del partido, pero el tiempo era demasiado justo por el protocolo y las celebraciones y se optó por esperar al lunes. De este modo, no será hasta el miércoles cuando el equipo comenzará a preparar la Supercopa, en la que ejerce de anfitirión y en la que tendrá que competir contra el Valencia.
Así, la celebración del título quedará reducida a algún acto oficial y con el afortunadamente habitual despliegue de la bandera en el techo del Palacio de los Deportes. Para esto habrá que esperar al primer partido de Liga contra el Bilbao. Quizá entonces, en función de lo que ocurra en la Supercopa, se puedan celebrar dos títulos, como ya sucedió el verano pasado cuando se conquistó la Intercontinental y la Supercopa.
