El uno a uno de los jugadores del Unicaja en la final de la Copa Intercontinental
El equipo se sobrepuso a un pésimo comienzo para barrer al NBA G League United con un tercer cuarto espectacular y sumar un nuevo título
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:26
Pérez: 7
La final no fue su mejor partido, pero su torneo, como toda esta fase de preparación ha sido de gran nivel.
Balcerowski: 7
Empezó mal ... la final y Navarro lo tuvo que sustituir. Su segunda entrada fue ya más contundente y se impuso bajo los dos aros.
Webb: 7
Errático en el tiro, defendió a gran nivel. Dos recuperaciones suyas fueron clave en la reacción, como también los ocho rebotes que cogió.
10 Kalinoski: 10
El MVP de la Copa Intercontinental. El estadounidense completó un torneo fantástico y ese gran trabajo que a veces es gris y no sale en las estadísticas se vio reflejado esta vez con un reconocimiento individual.
Barreiro: 8
Su entrenador pidió a los veteranos que tirasen del carro y el gallego lo está haciendo. Buenas prestaciones en ataque y en defensa.
Djedovic: 8
Jugador de partidos de este tipo, supo plantarle cara al juego físico de los americanos. Sus minutos fueron fundamentales.
Díaz: 7
Le costó superar la defensa agresiva de los bases rivales, pero luego estuvo más cómodo.
Sulejmanovic: 7
Buen torneo. En la final elevó el físico cuando los americanos estaban haciendo mucho daño en el rebote.
Duarte: 6
Mucho más cómodo que en el primer partido, aunque en la primera parte estuvo desacertado. Logró un par de canastas importantes.
Tillie: 8
Dio el paso adelante que se le demandaba. Fue clave con su continuidad en la anotación y fue el máximo anotador del equipo.
Kravish: 7
La remontada comenzó con él en la pista. Buenos minutos de concentración defensiva.
Perry: 8
El líder ejerció de líder. Mató a los americanos con su velocidad en el tercer cuarto.
