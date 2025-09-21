El uno a uno de los jugadores del Unicaja en la final de la Copa Intercontinental

Pérez: 7

La final no fue su mejor partido, pero su torneo, como toda esta fase de preparación ha sido de gran nivel.

Balcerowski: 7

Empezó mal ... la final y Navarro lo tuvo que sustituir. Su segunda entrada fue ya más contundente y se impuso bajo los dos aros.

Webb: 7

Errático en el tiro, defendió a gran nivel. Dos recuperaciones suyas fueron clave en la reacción, como también los ocho rebotes que cogió.

10 Kalinoski: 10

El MVP de la Copa Intercontinental. El estadounidense completó un torneo fantástico y ese gran trabajo que a veces es gris y no sale en las estadísticas se vio reflejado esta vez con un reconocimiento individual.

Barreiro: 8

Su entrenador pidió a los veteranos que tirasen del carro y el gallego lo está haciendo. Buenas prestaciones en ataque y en defensa.

Djedovic: 8

Jugador de partidos de este tipo, supo plantarle cara al juego físico de los americanos. Sus minutos fueron fundamentales.

Díaz: 7

Le costó superar la defensa agresiva de los bases rivales, pero luego estuvo más cómodo.

Sulejmanovic: 7

Buen torneo. En la final elevó el físico cuando los americanos estaban haciendo mucho daño en el rebote.

Duarte: 6

Mucho más cómodo que en el primer partido, aunque en la primera parte estuvo desacertado. Logró un par de canastas importantes.

Tillie: 8

Dio el paso adelante que se le demandaba. Fue clave con su continuidad en la anotación y fue el máximo anotador del equipo.

Kravish: 7

La remontada comenzó con él en la pista. Buenos minutos de concentración defensiva.

Perry: 8

El líder ejerció de líder. Mató a los americanos con su velocidad en el tercer cuarto.