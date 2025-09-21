Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyler Kalinoski posa con el trofeo de la Copa Intercontinental y el de MVP.

Tyler Kalinoski posa con el trofeo de la Copa Intercontinental y el de MVP. Juan Calderón
Copa Intercontinental 2025

Kalinoski, el MVP más celebrado

El escolta es elegido el mejor jugador del torneo después de haberlo merecido en otros campeonatos

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:07

Entre todos los galardones individuales que han recibido los jugadores del Unicaja, el MVP logrado por Tyler Kalinoski en la Copa Intercontinental 2025 ha sido ... el más celebrado. El escolta estadounidense vio reconocido su gran torneo con este premio, al que reaccionó con cierta sorpresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

