Kalinoski, el MVP más celebrado
El escolta es elegido el mejor jugador del torneo después de haberlo merecido en otros campeonatos
Enviado especial a Singapur
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:07
Entre todos los galardones individuales que han recibido los jugadores del Unicaja, el MVP logrado por Tyler Kalinoski en la Copa Intercontinental 2025 ha sido ... el más celebrado. El escolta estadounidense vio reconocido su gran torneo con este premio, al que reaccionó con cierta sorpresa.
Kalinoski lo mereció otras veces, pero pesaron más las estadísticas individuales que el gran trabajo que hace, como comentaba uno de los técnicos del equipo en plena celebración por el título. Sucedió en la Copa de 2023, cuando fue el mejor jugador del equipo, y también el año pasado en Singapur, cuando unos destellos de Osetkowski hicieron que se lo diesen al californiano.
Ibon Navarro se lo susurró al oído a Alberto Díaz. «No digas nada, pero el MVP es Tyler». El malagueño se colocó a su lado para que cuando se anunciase en la megafonía empezar a zarandearlo. El tirado de Cincinnati recibió empujones y abrazos de sus compañeros mientras iba camino del podio. En esta intercontinental ha promediado 14 puntos, tres rebotes y un 66% de acierto desde la línea de personal.
