Kalinoski, tirando a canasta en la final. FIBA

Kalinoski: «La mejor noticia es ganar el torneo, pero está guay la sensación de ganar el MVP»

«Contento con el trabajo que hicimos en Singapur; no tanto en lo individual, pero sí en lo colectivo», expresó Duarte tras ganar la Copa Intercontinental

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:42

Radiantes tras proclamarse campeones de la Copa Intercontinental comparecieron, de forma breve, algunos de los protagonistas de la jornada en la pista del Singapore Indoor ... Stadium. El nuevo fichaje Duarte, el MVP Kalinoski y el siempre importante Perry se pararon a compartir su alegría con este medio, presente esta semana en el país asiático.

