Kalinoski: «La mejor noticia es ganar el torneo, pero está guay la sensación de ganar el MVP»

Radiantes tras proclamarse campeones de la Copa Intercontinental comparecieron, de forma breve, algunos de los protagonistas de la jornada en la pista del Singapore Indoor ... Stadium. El nuevo fichaje Duarte, el MVP Kalinoski y el siempre importante Perry se pararon a compartir su alegría con este medio, presente esta semana en el país asiático.

El dominicano, flamante fichaje estrella del Unicaja este verano, se mostró feliz a la par que autocrítico tras ganar su primer trofeo como jugador verdimorado: «Contento con el trabajo que hicimos en Singapur. No tanto en lo individual, pero sí en lo colectivo». Lo dijo con semblante de felicidad, mordiendo la medalla de oro que llevaba colgada al cuello.

Sí se extendió algo más Tyler Kalinoski, el hombre que mejor ha jugado en todo el torneo: «Muy contento. Para mí, la mejor noticia era ganar el torneo, pero es una sensación muy guay la de ganar el MVP. Hemos jugado juntos, como un equipo, también con los nuevos... Muy feliz. Tenemos que hablar con los chicos nuevos y enseñarles cómo funcionamos aquí. Perry y Alberto hacen un gran trabajo en ese sentido y los nuevos, también».

Por último, uno de los grandes referentes en el vestuario, Perry, volvió a atreverse con el español para mandar un mensaje a la afición del Unicaja: «Estamos muy felices en este momento. Para la gente de Málaga, muchas gracias. Este trofeo es para vosotros. Celebramos, pero el siguiente es la Supercopa. Nos vemos».