El prodigioso heptatlón del Unicaja

El heptatlón es una competición de atletismo que consta de siete pruebas diferentes que se realizan en dos días consecutivos y por el mismo atleta. ... Se requiere ser un deportista completo para lograr la victoria. Ser rápido, tener fuerza, resistencia y una gran capacidad de concentración y sufrimiento. Son cualidades aplicables a este Unicaja que en Singapur sumó su séptimo título seguido desde febrero de 2023 en una serie irrepetible en el baloncesto malagueño y casi que español por la conjunción de éxitos a nivel nacional, europeo e intercontinental, como es este último logrado ante el equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA.

Se han cambiado jugadores, pero las bases de esta bonanza se pusieron en el verano del 2022 con aquella gran remodelación que fue tan arriesgada como acertada. Los resultados confirman que se eligieron bien los elementos y desde entonces el equipo no ha parado de ganar.

Para tener una idea de la dimensión de lo logrado, desde la Copa de Badalona en febrero de 2023 hasta esta Copa Intercontinental ganada en Singapur, sólo han pasado 31 meses. La montaña rusa ha sido increíble, pero también el hecho de que el núcleo duro del equipo se ha mantenido como intacto, algo fundamental en todo lo conseguido. Este Unicaja que repite su regreso a Málaga como campeón de todos los continentes ha disputado ocho finales en este periodo entre todos los torneos (Copa, Supercopa, Champions e Intercontinental).

Este prodigioso heptatlón comenzó en Badalona con el logró quizá más inesperado por la dificultad del cuadro en la Copa, pues venció al Barcelona, al Madrid y, por último al Tenerife en la final. En ese momento, desde el club se tuvo claro que se estaba ante un proyecto diferente, de ahí que ya entonces se apostase por la continuidad de toda la plantilla. Curiosamente, el primer movimiento fue la renovación de Tyler Kalinoski, fundamental dos años después en Singapur. Ese mismo año, el Unicaja se quedó a las puertas de ganar la Champions en aquella Final Four jugada en Málaga y en la final de la Supercopa perdida ante el Madrid ya avisó de su potencial. La espina de la Champions se la quitó en Belgrado, de nuevo ante el Tenerife y, otra vez, salvo cambios puntuales, otra apuesta continuista.

El equipo era una máquina de jugar al baloncesto y pasó por Singapur como un tiro, conquistando su primera Intercontinental en septiembre de 2024. Como dijo Ibon Navarro en la entrevista a SUR hace unos días, aquello era una continuidad de la temporada anterior. Metido en un ritmo superior al de sus rivales, le dio un repaso al Madrid en la final de la Supercopa una semana después.

Señalado como uno de los aspirantes a todo en la temporada 2024-2025, el Unicaja dio una exhibición en la Copa de Las Palmas, posiblemente el mejor momento de juego de este grupo de jugadores, que luego no encontró rival en la Final Four de la Champions League en Atenas, imponiéndose al Galatasaray en la final. Aquella victoria le dio el billete para la Intercontinental que ahora ha vuelto a ganar en Singapur.

Es cierto que el nivel de los equipos en este último torneo no ha sido excelso, pero también conviene poner en valor que el Unicaja ha ganado el título después de haber realizado una importante remodelación en su plantilla.