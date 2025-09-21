Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una penetración de Balcerowski ante KInsey. FIBA
Copa Intercontinental 2025

El prodigioso heptatlón del Unicaja

Siete títulos desde 2023 confirman al grupo de jugadores reunidos en el verano del 2022 como el mejor equipo de la historia del club

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:57

El heptatlón es una competición de atletismo que consta de siete pruebas diferentes que se realizan en dos días consecutivos y por el mismo atleta. ... Se requiere ser un deportista completo para lograr la victoria. Ser rápido, tener fuerza, resistencia y una gran capacidad de concentración y sufrimiento. Son cualidades aplicables a este Unicaja que en Singapur sumó su séptimo título seguido desde febrero de 2023 en una serie irrepetible en el baloncesto malagueño y casi que español por la conjunción de éxitos a nivel nacional, europeo e intercontinental, como es este último logrado ante el equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA.

