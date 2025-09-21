El Unicaja se coloca quinto en el palmarés de la Copa Intercontinental

El Unicaja sumó en Singapur el undécimo título de su historia. Su segundo triunfo seguido en la Copa Intercontinental hace que el club malagueño ... se coloque quinto en el palmarés que reúne a los campeones de cada continente, aunque conviene aclarar que no participan los de la NBA ni de la Euroliga.

En cualquier caso, los títulos están ahí y el Unicaja agranda su legado en este torneo tan exótico en el que el Real Madrid es el club más laureado con triunfos (1976, 1977, 1978, 1981 y 2015) y dos subcampeonatos. Con tres títulos están el Tenerife (2017, 2020 y 2023), que tiene los mismos que el Varese (1966, 1970 y 1973) y el Akron Wingfoots (1967, 1968 y 1969), que es uno de los equipos más antiguos de Estados Unidos, pues fue fundado en 1918 por los trabajadores de la firma de neumáticos GoodYear, con el que se les dio una actividad deportiva al tiempo que promocionaban las primeras suelas de goma para las zapatillas.

Ahí aparece ya el Unicaja con sus dos títulos (2024 y 2025), los mismos que clubes como el Cantú (1975 y 1982) y el Flamengo brasileño (2014 y 2022), que también ha participado este año como campeón de la BCL Américas. El Barcelona, en 1985, y el San Pablo Burgos, en 2021, son los otros equipos españoles que han ganado la Copa Intercontinental, que este año ha cumplido su edición número 35.

Palmarés de la Copa Intercontinental de baloncesto

Edición | Año | Campeón | Subcampeón

-La primera edición fue en 1985, aunque no se considera un torneo oficial. Fue un partido de exhibición entre el Corinthians y el Real Madrid en el que se impuso el equipo brasileño.

1. 1966 | Ignis Varese (Italia) | Real Madrid (España)

2. 1967 | Akron Goodyear Wingfoots (EE.UU.) | Ignis Varese (Italia)

3. 1968 | Akron Goodyear Wingfoots (EE.UU.) | Real Madrid (España)

4. 1969 | Akron Goodyear Wingfoots (EE.UU.) | Spartak Brno (Rep. Ch.)

5. 1970 | Ignis Varese (Italia) | Real Madrid (España) |

6. 1973 | Ignis Varese (Italia) | Sírio (Brasil) |

7. 1974 | Maryland Terrapins (EE.UU.) | Ignis Varese (Italia) |

8. 1975 | Birra Forst Cantú (Italia) | Amazonas Franca (Brasil) |

9. 1976 | Real Madrid (España) | Mobilgirgi Varese (Italia) |

10. 1977 | Real Madrid (España) | Mobilgirgi Varese (Italia) |

11. 1978 | Real Madrid (España) | Obras Sanitarias (Argentina) |

12. 1979 | Sírio (Brasil) | Bosna (Yugoslavia) |

13. 1980 | Maccabi Elite Tel Aviv (Israel) | Atlética Francana (Brasil) |

14. 1981 | Real Madrid (España) | Sírio (Brasil) |

15. 1982 | Ford Cantù (Italia) | Nashua EBBC (Países Bajos) |

16. 1983 | Obras Sanitarias (Argentina) | Cantù (Italia) |

17. 1984 | Monte Líbano (Brasil) | Banco di Roma (Italia) |

18. 1985 | FC Barcelona (España) | Monte Líbano (Brasil) |

19. 1986 | Zalgiris (URSS) | Ferro Carril Oeste (Argentina) |

20. 1987 | Tracer Milano (Italia) | FC Barcelona (España) |

21. 1996 | Panathinaikos (Grecia) | Olimpia (Argentina) |

22. 2013 | Olympiacos (Grecia) | Pinheiros Sky (Brasil) |

23. 2014 | Flamengo (Brasil) | Maccabi Tel Aviv (Israel) |

| 24 | 2015 | Real Madrid (España) | Bauru (Brasil) |

25. 2016 | Guaros de Lara (Venezuela) | Fraport Skyliners (Alemania) |

26. 2017 | Iberostar Tenerife (España) | Guaros de Lara (Venezuela) |

27. 2019 | AEK (Grecia) | Flamengo (Brasil) |

28. 2020 | Iberostar Tenerife (España) | Virtus Bologna (Italia) |

29. 2021 | San Pablo Burgos (España) | Quimsa (Argentina) |

30. 2022 | Flamengo (Brasil) | San Pablo Burgos (España) |

31. 2023 (Feb.) | Lenovo Tenerife (España) | São Paulo (Brasil) |

32. 2023 (Sept.) | Sesi Franca (Brasil) | Bonn (Alemania) |

33. 2024 | Unicaja Málaga (España) | NBA G League United (EE.UU.)

34. 2025 | Unicaja Málaga (España) | NBA G League United (EE.UU.)