Ibon Navarro: «Vamos a disfrutarlo como si fuera el último»

Ibon Navarro atendió a este periódico tras levantar el trofeo de campeón de la Copa Intercontinental, ataviado con la camiseta conmemorativa del torneo, y antes ... de bajar a la sala de prensa para valorar lo que había dado de sí el partido y también para compartir sus sensaciones tras ganar su séptimo título como entrenador del Unicaja.

Primero habló del partido y de su devenir, que fue, quizá, más difícil de lo esperado: «Hemos empezado muy mal, con mucha tensión y nervios. Todo lo que habíamos preparado de repente parecía que no lo teníamos en la cabeza. Jugamos nuestro peor baloncesto estábamos solo diez abajo. En el segundo hemos mejorado y en el tercero hemos pasado por el confesionario, nos hemos tranquilizado y hemos hecho nuestro juego, aunque sin estar cómodos. Hemos podido correr y coger confianza en ataque. Un trofeo más y muy contentos. Vamos a disfrutarlo como si fuera el último. Y mañana, en el viaje, a pensar en el Valencia».

Para él, el éxito del prodigioso heptatlón del equipo en estos casi tres años está en el trabajo 'invisible' de mucha gente. De los trabajadores del club: «Es el trabajo de mucha gente. No es cuestión de jugadores y cuerpo técnico. Para que los jugadores rindan al nivel que lo han hecho estos años tienen que sentirse muy queridos y muy cuidados. Tiene mérito. Los trabajadores del club se han volcado para que los jugadores se sientan como en casa. Antes de jugar bien hay mucho cuidado detrás».

Aunque no por mucho tiempo, celebrarán por todo lo alto este título. Esta noche saborearán lo logrado antes de subirse al avión de vuelta a Málaga y de pensar en el que será su próximo rival, en las semifinales de la Supercopa Endesa que se celebrará en el Carpena el próximo fin de semana: «Esta noche, pero mañana ya nos centraremos un poco en Valencia, que es un toro gordo».