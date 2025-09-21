Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años por supuestamente apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en ... el hombro durante una discusión «por celos» en un piso de La Malagueta, en la capital, según han confirmado a SUR desde la Comisaría Provincial.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 14 de septiembre, a primera hora de la mañana, cuando los servicios de emergencias fueron alertados por una fuerte pelea entre una pareja que se había saldado con un hombre herido.

La víctima fue apuñalada en el hombro y presentaba arañazos en la cara, mientras que el cuchillo con el que se cometió la agresión fue arrojado por la ventana del inmueble, según las distintas fuentes consultadas por este periódico.

De esta manera, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la joven por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones. El varón, por su parte, fue trasladado a un hospital de la capital para ser asistido.