JOSELE
Escalada

Manuel Pastor y Júlia Benach se coronan en bloque para cerrar la Copa de España de Escalada en Mijas

La catalana y el valenciano, con sólo 17 y 18 años, se imponen en la categoría absoluta para poner fin a un gran fin de semana de competición con más de 300 participantes en liza

Marina Rivas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:27

Se cerró el telón de la segunda Copa de España de Escalada, la primera de la historia que acoge Andalucía. Durante dos intensas y extensas ... jornadas, el público del recinto ferial de Las Lagunas, en Mijas, pudo disfrutar viendo en directo a algunas de las mayores perlas de la escalada nacional, el presente y sobre todo, futuro, de nuestro país. Un total de 317 de los mejores deportistas de España se dieron cita en esta localidad malagueña en busca de los títulos en las modalidades olímpicas de velocidad y bloque, y desde luego, su entrega, sacrificio y talento, no dejaron indiferente a nadie.

