Manuel Pastor y Júlia Benach se coronan en bloque para cerrar la Copa de España de Escalada en Mijas

Se cerró el telón de la segunda Copa de España de Escalada, la primera de la historia que acoge Andalucía. Durante dos intensas y extensas ... jornadas, el público del recinto ferial de Las Lagunas, en Mijas, pudo disfrutar viendo en directo a algunas de las mayores perlas de la escalada nacional, el presente y sobre todo, futuro, de nuestro país. Un total de 317 de los mejores deportistas de España se dieron cita en esta localidad malagueña en busca de los títulos en las modalidades olímpicas de velocidad y bloque, y desde luego, su entrega, sacrificio y talento, no dejaron indiferente a nadie.

Un día después de que se dieran a conocer los nuevos campeones absolutos en velocidad y de bloque en categorías inferiores, este domingo llegó el turno para la categoría absoluta de bloque y las inferiores de velocidad.

La prueba estrella de la jornada fue la gran final sénior de bloque, en la que hay que decir que la juventud también fue protagonista, dejando claro que España tiene cantera para rato. En la categoría femenina, la favorita, intratable, no cedió en su lucha por el oro. La catalana Júlia Benach firmó un concurso casi perfecto para elevar su puntuación hasta los 99.8 puntos, encadenando los cuatro bloques que planteaba esta final. La medalla de plata fue para la extremeña Paula Traverso (84.6), muy pareja con la tercera escaladora del podio, la valenciana Lucía Sempere, bronce (84.1).

Así lo vivió la campeona: «Ya venía con el ánimo de conseguir otra medalla de oro, al igual que en el Campeonato de España de bloque así que contenta. Lo más bonito siempre es el ambiente y el compañerismo que tenemos entre los competidores y la competición tenía unos bloques muy chulos pero siempre me cuestan un poco más las placas». Una escaladora de tan sólo 17 años que sorprendió con su fortaleza y que ya suma éxitos en su palmarés como el título de campeona de Europa juvenil, el oro en la Copa de España de dificultad y sus innumerables participaciones internacionales tanto en bloque como en dificultad.

Por su parte, más igualada fue la gran final masculina, en la que el oro se decidió por sólo 0.2 puntos. El título, el primero a nivel nacional absoluto de su carrera en la modalidad de bloques, fue a parar a Manuel Pastor, completando una final en la que fue de menos a más, encadenando los dos últimos bloques. Un podio íntegramente valenciano que continuó con Raúl Escribano colgándose la plata (69.5) y con Andrés Vila, con el bronce (54.3).

El nuevo campeón, también muy joven con sólo 18 años, transmitía euforia por los cuatro costados: «No puedo pedir más, ha sido una sorpresa, emoción hasta el último intento, en el último segundo... Los paneles me han gustado mucho. La humedad, que no la aguanto, diría que ha sido lo peor de la competición, pero al final lo hemos sobrellevado y ha ido todo bien. He superado las expectativas». Sobre su palmarés cabe reseñar que es internacional con España, finalista en el Mundial juvenil y campeón de la Copa de España de dificultad del pasado año.

En esta ocasión, los encargados de entregar las medallas fueron: la vicepresidenta de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Andrea Cartas; la concejala de Deportes del ayuntamiento de Mijas, Mari Francis Alarcón y el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medioambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja, Manuel Dorado.

Los podios juveniles en velocidad

Además, durante la mañana el público malagueño disfrutó viendo en acción a los más jóvenes en la imponente pared de 15 metros de la velocidad. En la categoría masculina sub-19 el oro fue para Alberto García, el mismo que el día anterior también logró hacerse con el título de campeón absoluto. Sin duda, uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Mijas. La plata fue para Santiago López y el bronce para Hadrian Pérez. En la sub-19 femenina, la campeona fue Aisa Miguel, la plata para Ayla Rubio y el bronce para Eva Herrero.

En la categoría sub-17 masculina, el título recayó en Eric Fernández, la plata para Raúl Villalba y el bronce para Darío Andrés. Mientras, en la sub-17 femenina ganó Nora García, quedó segunda Haizea Pinto, y tercera Consuelo Graña.

Por último, en la categoría masculina sub-15 se impuso Hugo Díaz, fue subcampeón Teo Herrero y tercero Javier León Gento. En la femenina sub-15 el oro se lo colgó Telma Flores, la plata Irene Gómez y el bronce Luna Corroto.