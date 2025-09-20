Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Finuco Martínez, posando para SUR desde la Copa de España de escalada de Mijas. M. RIVAS
Escalada

Finuco Martínez, padre de la escalada, bailarín y 'buscavidas'

El gallego, pionero de esta disciplina en España, vive ahora la competición desde el 'backstage' organizando eventos como esta Copa de España que acoge Mijas

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:39

Tiene la suficiente cantidad de anécdotas inverosímiles como para relatar una amplia y entretenida biografía. Con el cuerpo lleno de cicatrices, un marcado estilo urbano ... y la misma ilusión de un niño, Finuco Martínez aterriza por primera vez en Mijas como director de competición de la primera edición de la Copa de España de escalada que recala en Andalucía. Quizá los más jóvenes allí presentes no le reconozcan, pero entre los más experimentados, su presencia no pasa inadvertida.

