Las instalaciones de Mijas, este viernes por la tarde. SUR
Escalada

Mijas, preparada para recibir al presente y futuro de la escalada nacional

El recinto ferial de Las Lagunas acoge desde este sábado a más de 300 deportistas en busca del título de la Copa de España en velocidad y bloque

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:48

Por primera vez en la historia de Andalucía, nuestra comunidad acoge una de las grandes citas del calendario nacional de escalada. Una trepidante y muy ... técnica modalidad deportiva que debutó en el programa olimpismo en la edición de Tokio 2021. El escenario para acoger este evento es Mijas, el recinto ferial de Las Lagunas, que alberga este sábado y domingo la segunda Copa de España en las modalidades de velocidad y bloque y desde la categoría sub-15 hasta la absoluta.

