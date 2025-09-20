Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escaladores durante la competición de bloques en la Copa de España de Mijas.

Ver 8 fotos
Escaladores durante la competición de bloques en la Copa de España de Mijas. M. RIVAS
Escalada

¿Cuánto cuesta la indumentaria de un escalador?

Lo indispensable para todo deportista de esta disciplina son unos buenos pies de gato, magnesio y arneses

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:21

Aunque los inicios de la escalada deportiva en España datan de finales de los años 80 y principios de los 90, sin duda alguna, hubo ... un antes y un después a nivel mediático y popular tras la inclusión de esta disciplina en el universo olímpico. Su debut en unos Juegos fue en Tokio 2021 y la imagen que ofreció nuestro país no pudo ser más satisfactoria. Fue el año en que el jovencísimo cacereño Alberto Ginés saltó a la fama al convertirse en campeón olímpico de combinada con sólo 18 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  4. 4 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  5. 5 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  6. 6

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  9. 9

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  10. 10 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cuánto cuesta la indumentaria de un escalador?