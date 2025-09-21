Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

M. RIVAS
Escalada

Andrea Cartas: «Para que crezca este deporte necesitamos que se federen más escaladores»

La vicepresidenta de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada explica cuáles son las cuentas pendientes de la institución cara al desarrollo de esta disciplina olímpica en nuestro país

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:50

Exescaladora, madre y vicepresidenta de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Ella es Andrea Cartas (43 años), una mujer que se enamoró ... de este deporte a los 15 años y que ahora, desde su faceta como directiva, trabaja para impulsar el desarrollo de esta atractiva disciplina de la que ahora disfrutamos en la Copa de España de Escalada en Mijas. Aunque muchos no lo sepan dado su acento neutro, Cartas es malagaueña, nacida en la barriada de El Palo, donde creció hasta los 12 años, edad en la que se mudó junto a su familia a Granada. Fue aquí, concretamente en el rocódromo de Armilla, donde le cambió la vida. Se sumergió de lleno en este deporte y llegó a ganar Copas y Campeonatos de España absolutos en dificultad, e incluso, llegó a ser internacional. Aunque se retiró oficialmente con 25 años, sigue ligada a este deporte desde el otro lado.

