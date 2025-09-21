Málaga vuelve a salir a la calle por Palestina: «¡Basta ya de complicidad con un genocidio!»

Minutos antes de empezar la marcha, Yasmín, con una palestina envolviendo su cabeza, defendía que los pequeños pasos pueden provocar el cambio. Y este domingo, ... de nuevo, se dieron miles. Unas 1.200 personas, según estimaciones de la Policía Local, volvieron a las calles del centro de Málaga para reivindicar una Palestina libre, el fin del genocidio y el inicio de una acción «real» de los gobiernos. «¡Basta ya de complicidad con un genocidio!», gritaban. Porque el mensaje hace tiempo que dejó de ser solo la solidaridad con el pueblo palestino: es el momento de exigir medidas que frenen la barbarie. Y entre ellas, frente a la sede de Comisiones Obreras en Muelle Heredia, los manifestantes reclamaron una «¡huelga general por Palestina!».

Eran menos que en la anterior convocatoria, donde se superaron las dos mil personas, pero sonaban igual de fuertes. La cita se anunció con apenas tres días de antelación y ya son varias las manifestaciones que llevan muchos a sus pies. Sabían que esta vez no reunirían a una multitud, pero querían mandar un mensaje claro: «La lucha de la calle resiste y sigue», decían sus convocantes, de la plataforma Málaga por Palestina.

Hubo gritos de «Gaza, aguanta, el pueblo se levanta» y llamamientos al boicot a la empresas que colaboran con Israel

Tras un cambio de recorrido de última hora, la protesta partió de la plaza de la Marina hacia la Alameda de Colón por Muelle Heredia hasta volver al punto de inicio atravesando la Alameda Principal. Por el camino, cánticos, palmas y hasta un par de sentadas a las que se sumaron familias, jóvenes y mayores de todos los perfiles y edades. Como Rania, de siete años, que se hacía oír con su micrófono de juguete. «Hay que inculcarles desde pequeños que todos juntos podemos», decía su madre Laura.

También la pequeña Silvana participaba de la lucha de la calle con su flotilla de papel hecha por ella misma sobre un palo de madera. Una manualidad con la que su madre, Inma, docente, denunciaba la censura en los centros escolares «a una respuesta popular ante un genocidio». «Que lo llamen adoctrinamiento es tendencioso», criticaba.

Ampliar Salvador Salas

«No es una guerra, es un genocidio», coreaban cientos de voces, ahora ya sí respaldados por la Comisión de las Naciones Unidas. Lemas como «Gaza, no estás sola», «Gaza, aguanta, el pueblo se levanta», «Los hijos de Gaza también son nuestros hijos» conectaban al pueblo malagueño con el palestino. Pero las palabras ya no son suficientes. Lamentaban que trece días después del anuncio de medidas urgentes por Pedro Sánchez no ha pasado «nada». Denunciaron, por ejemplo, que dos buques atracaran este semana en Algeciras «con material clave para el genocidio». Dicen que solo «tocando el bolsillo» se producirán cambios de verdad, y por eso exigieron la convocatoria de una huelga general, y llamaron al boicot a todas las empresas que colaboran con Israel. «Donde están, no se ven, las sanciones a Israel».

«Damos voz a quienes no la tienen, porque no vale estar callados con este tema», decían Raúl y Sara. Ellos portaban carteles en los que se leía «From the river to the See, Palestina will be Free» y «Free Palestine», y repartían a quienes se acercaban pegatinas caseras con la bandera palestina y la simbólica sandía, que ayer se veía en camisetas, pins y dibujos. Cada gesto cuenta.