Málaga vuelve a salir a la calle por Palestina: «¡Basta ya de complicidad con un genocidio!»

Unas 1.200 personas recorren una vez más el centro para exigir medidas «reales» contra el Estado de Israel y piden una huelga general

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:59

Minutos antes de empezar la marcha, Yasmín, con una palestina envolviendo su cabeza, defendía que los pequeños pasos pueden provocar el cambio. Y este domingo, ... de nuevo, se dieron miles. Unas 1.200 personas, según estimaciones de la Policía Local, volvieron a las calles del centro de Málaga para reivindicar una Palestina libre, el fin del genocidio y el inicio de una acción «real» de los gobiernos. «¡Basta ya de complicidad con un genocidio!», gritaban. Porque el mensaje hace tiempo que dejó de ser solo la solidaridad con el pueblo palestino: es el momento de exigir medidas que frenen la barbarie. Y entre ellas, frente a la sede de Comisiones Obreras en Muelle Heredia, los manifestantes reclamaron una «¡huelga general por Palestina!».

