Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas

Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

El accidente ocurrió a la altura de la glorieta de la avenida Molière, en Málaga capital

E. PRESS

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:38

Efectivos de la Policía Local han intervenido este domingo en un accidente entre un turismo y un vehículo del Real Cuerpo de Bomberos en la ... calle Pacífico, a la altura de la glorieta de la avenida Molière, en Málaga capital, donde el conductor del vehículo de bomberos ha salido herido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche