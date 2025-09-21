Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monseñor Satué, antes de celebrar la santa misa en la iglesia de los Mártires, R. Rodríguez

Satué, nuevo obispo de Málaga, recuerda a los cristianos perseguidos y asesinados en su primera visita a los Santos Mártires

El nuevo obispo de Málaga visita por primera vez este templo para presidir la eucaristía dominical ante los patronos, San Ciriaco y Santa Paula, coincidiendo con la misa del patronazgo de Virgen de los Remedios, patrona de la feligresía

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:01

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, no ha parado ni un solo día desde que el pasado 13 de septiembre, hace ocho días, ... abriera su episcopado. El prelado, que ha mantenido esta semana una intensa agenda ininterrumpida de actos pastorales y encuentros, ha querido dar a sus primeros días de gobierno de la Iglesia malagueña un marcado carácter de cercanía y disponibilidad, atendiendo a los medios de comunicación, realizando visitas institucionales y compartiendo momentos de oración con los fieles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Satué, nuevo obispo de Málaga, recuerda a los cristianos perseguidos y asesinados en su primera visita a los Santos Mártires

Satué, nuevo obispo de Málaga, recuerda a los cristianos perseguidos y asesinados en su primera visita a los Santos Mártires