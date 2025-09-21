Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El certamen se ha celebrado en la plaza del Padre Ciganda, en El Palo, este domingo.

Ver 27 fotos
El certamen se ha celebrado en la plaza del Padre Ciganda, en El Palo, este domingo. Marilú Báez

Reyes de 'la Champions League' de la albañilería

El histórico Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre cumple 58 años con 28 parejas participantes de toda España. Los ganadores de esta edición es la quinta vez que consiguen el primer premio del certamen

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:12

Ocho de la mañana y apenas algunos deportistas por el paseo marítimo de El Palo. Aunque, concretamente, en la plaza del Padre Ciganda, en este ... domingo 21 de septiembre, una cita histórica movilizada a más de un centenar de personas. Un año más, el certamen más antiguo de esta barriada de Málaga: la 58ª edición del Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre - Certamen Manuel Peláez Santiago. Hace años que lo llaman 'la Champions League' de la albañilería y es por eso que ayer se pudo disfrutar en Málaga de los mejores profesionales del sector de toda España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Reyes de 'la Champions League' de la albañilería