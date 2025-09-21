Reyes de 'la Champions League' de la albañilería

Ocho de la mañana y apenas algunos deportistas por el paseo marítimo de El Palo. Aunque, concretamente, en la plaza del Padre Ciganda, en este ... domingo 21 de septiembre, una cita histórica movilizada a más de un centenar de personas. Un año más, el certamen más antiguo de esta barriada de Málaga: la 58ª edición del Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre - Certamen Manuel Peláez Santiago. Hace años que lo llaman 'la Champions League' de la albañilería y es por eso que ayer se pudo disfrutar en Málaga de los mejores profesionales del sector de toda España.

Cuadrillas llegadas de toda España tomaban sus puestos a primera hora de la mañana y recibieron los planos de la figura a realizar, una pieza diseñada por Demófilo Peláez Santiago: «Es una formación de tablero helicoidal, es decir, una rampa de caracol», explicó. Justo cuatro horas y cuarenta minutos después, a las 12.40, cuando ya el sol apretaba con fuerza en El Palo, el jurado dio el aviso de que el tiempo se había agotado. Ya estaban todas las papeletas sobre la mesa. Tras largo tiempo para deliberar, llegó el momento: habían llegado desde Vila-seca (Tarragona) y se llevaron de vuelta los 6.000 euros del premio de esta edición. Aleix Plana, como oficial, y Vasile Safta, como ayudante, se alzaron con el galardón por quinta vez en este certamen, lo que los convierte en uno de los más laureados de la historia del certamen.

Fueron 28 parejas de todo el territorio nacional las que compitieron en el concurso y, como destacaba con SUR el cofundador del certamen que ahora lleva su nombre, Manuel Peláez Santiago, valoraba la evolución de este concurso, considerado un referente a nivel nacional: «Vienen de todas partes, de toda la provincia de Málaga, Badajoz, Sevilla, Jaén, Madrid...».

Entre todos los albañiles llamaba la atención Natalia Muñoz, de 34 años, la única mujer participante de esta edición: «No me dedico a la albañilería, pero mi pareja tiene una empresa de construcción y lo tengo como hobby. Yo soy integradora social y actualmente estudio Administración y finanzas», detalló la participante, que concursó junto con su pareja.

El resto de ganadores

La albañilería malagueña quedó en segundo puesto con Jacobo Cerón y Yutii Kokodynskyi, de Villanueva del Rosario, con un premio de 2.500 euros. El tercer puesto fue para José Antonio Guerrero Flores y Manuel Sierra Rapela, de Bienvenida (Badajoz), con un premio de 1.500 euros; el cuarto para Lucio Jiménez y Raúl Jiménez, de Riolobos (Cáceres), que se llevaron 1.000 euros.

«El concurso ha ido creciendo y ha alcanzado su máximo esplendor gracias al apoyo de organismos oficiales, empresas y colegios profesionales», apuntó Manuel Peláez Santiago. Este certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y Diputación de Málaga, además de la colaboración especial del Colegio de Arquitectos y muchas empresas del sector de la construcción que se suman para apoyar esta iniciativa tan histórica malagueña.

La puesta en marcha del Concurso Nacional de Albañilería fue en 1967 y todavía perdura en la ciudad gracias al gran esfuerzo de los fundadores y socios de la Peña El Palustre, que se dejan la piel cada año pensando en este día tan señalado que empezó siendo un día de competición entre ellos mismos y ahora reúne a los mejores de toda España y es un reclamo para el sector. Aquí vienen los Reyes de la 'Champions League' de la albañilería.