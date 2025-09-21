Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jauregi reclama manos en una acción final del partido, en la que se pitó fuera de juego previo. MARILÚ BÁEZ

El Málaga, coraje y corazón... pero muy pocas ideas (0-1)

No tuvo capacidad de rehacerse al gol inicial de Sergio Ortuño, pese a que encerró por momentos al Cádiz, pero sin claridad ni precisión alguna, en su segunda derrota liguera consecutiva

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:56

Con coraje y corazón, como reza su himno, pero con muy pocas ideas, y ya se sabe que el fútbol no es sólo un ejercicio ... de casta, que nunca viene mal en determinados contextos. El Málaga cedió su segunda derrota seguida en el campeonato, esta vez ante un Cádiz muy entero y autoritario, que hasta se permitió jugar con fuego en el tercio final del partido, aculándose en el área, pero a día de hoy mostró ser un equipo con más hechuras, más determinante en las áreas, como previno este viernes Sergio Pellicer. Es un análisis algo sesgado, pues el Málaga compareció demasiado diezmado, pero aunque tuvo opciones de empatar, su esfuerzo estuvo presidido por la agonía, el impulso sin orden, que suele ser incompatible con la creatividad y el talento, y mientras tanto el equipo toma una dirección descendente en la tabla a falta de definir mejor su camino.

