Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
El Málaga pierde una posición en la tabla clasificatoria de la categoría tras su derrota en el derbi ante el Cádiz (0-1)
Málaga
Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:03
A pesar de ser ya su segunda derrota consecutiva en la competición, el Málaga sólo perdió una posición en la tabla clasificatoria esta jornada, para ... situarse undécimo, anclado en 8 puntos y superado por el Eibar, que se impuso en el derbi ante la Real Sociedad B (2-1). El calendario no invita al optimismo, con la visita al Burgos y al Racing, seguidas, y los choques ante el Deportivo, en casa, y en Leganés, nada propicios.
El Málaga está igualado con el Burgos a 8 puntos, pero este equipo recibe al Granada (20.30 horas) esta noche, en el cierre de la jornada liguera. Además, se mantiene equidistante de la zona de los 'play-off' de ascenso, que tiene ahora a tres puntos (se accede con 11) y del descenso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.