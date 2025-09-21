Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ocasión que tuvo Jauregi de cabeza al final del partido. MARILÚ BÁEZ

Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

El Málaga pierde una posición en la tabla clasificatoria de la categoría tras su derrota en el derbi ante el Cádiz (0-1)

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:03

A pesar de ser ya su segunda derrota consecutiva en la competición, el Málaga sólo perdió una posición en la tabla clasificatoria esta jornada, para ... situarse undécimo, anclado en 8 puntos y superado por el Eibar, que se impuso en el derbi ante la Real Sociedad B (2-1). El calendario no invita al optimismo, con la visita al Burgos y al Racing, seguidas, y los choques ante el Deportivo, en casa, y en Leganés, nada propicios.

